El presidente del Levante asegura que «no hay ninguna negociación con nadie» para relevar a Calero en el banquillo

«Esto es el fútbol. La idea es que Álvaro del Moral y Vicente Iborra se sienten en Cieza este miércoles y en Pamplona contra ... Osasuna, y veremos. No hay ninguna negociación con nadie ahora mismo. Evidentemente cuando un entrenador sale de un club, hay multitud de ofrecimientos, pero bueno, los vamos a seguir valorando». Así de claro fue el presidente del Levante, Pablo Sánchez, al atender a los medios tras la rueda de prensa de despedida de Julián Calero. El directivo no se quiso mojar, esquivó el nombre de Luis García Plaza y afirmó que no hay negociaciones para el sustituto del ya extécnico granota.

«Es un día triste. La despedida del míster, después de todo lo conseguido, no hay más que ver la repercusión que ha tenido. Ha sido u hombre que ha calado profundamente en el club y en el levantinismo, y es un día triste. Pero el fútbol es así, él mismo lo decía. Nos duele mucho tomar esta decisión, pero ante los resultados no quedaba otra opción. Agradecerle profundamente, de corazón, ese sentimiento de tristeza que tenemos, pero también de agradecimiento a todo su trabajo y a todo lo que ha conseguido en esta temporada y media. Llegó en una situación muy complicada del club, y lo que más necesitábamos era ese espaldarazo deportivo, y él lo consiguió ascendiendo a Primera», comentó Sánchez en su intervención inicial.

Además, el presidente confirmó que esta semana José Danvila, máximo accionista del Levante, viajará a Londres para reunirse con inversores. «Este martes viaja junto al equipo financiero del club para tener reuniones con fondos de inversión en Londres. Con la expectativa y la alegría de que hay gente que está dispuesta a invertir en nuestro club, es muy buena noticia, somos un club atractivo. Evidentemente, tendremos que escuchar todas las propuestas», dijo el presidente, que relacionado con temas económicos, dejó caer que el club tiene presupuesto para contratar a un buen técnico: «Depende de qué entrenador, pero sí, tenemos capacidad para encontrar y poder contratar a un entrenador nuevo, por supuesto».

No obstante, reafirmó la apuesta por Del Moral e Iborra. «Toda la gente que está en el club tiene categoría suficiente para afrontar esta situación. Nos pasó en la dirección deportiva, confiamos en la gente de la casa y funcionó, y por qué no va a funcionar en la parte técnica. Están capacitados tanto Álvaro como Vicente, pero no es una cosa que se ya definitiva ni interina. Es la apuesta en este momento y vamos a ver dónde nos pone el fútbol», señaló, ahondando en que ya se mira al mercado de enero: «Hay un mercado en invierno y por supuesto que se está trabajando ya en ese mercado, tanto en entradas como en posibles salidas. No nos cerramos a reforzar al equipo puesto que estamos en penúltima posición».