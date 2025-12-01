Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Pablo Sánchez, presidente del Levante. LP

El presidente del Levante asegura que «no hay ninguna negociación con nadie» para relevar a Calero en el banquillo

Pablo Sánchez evita nombrar a Luis García Plaza y confirma que la idea es que Álvaro del Moral y Vicente Iborra se sienten ante Cieza y Osasuna esta semana como entrenadores

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Lunes, 1 de diciembre 2025, 14:13

«Esto es el fútbol. La idea es que Álvaro del Moral y Vicente Iborra se sienten en Cieza este miércoles y en Pamplona contra ... Osasuna, y veremos. No hay ninguna negociación con nadie ahora mismo. Evidentemente cuando un entrenador sale de un club, hay multitud de ofrecimientos, pero bueno, los vamos a seguir valorando». Así de claro fue el presidente del Levante, Pablo Sánchez, al atender a los medios tras la rueda de prensa de despedida de Julián Calero. El directivo no se quiso mojar, esquivó el nombre de Luis García Plaza y afirmó que no hay negociaciones para el sustituto del ya extécnico granota.

