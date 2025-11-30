Un banquillo caliente: siete entrenadores en cuatro años

Paco López, Javier Pereira, Alessio Lisci, Mehdi Nafti, Javier Calleja, Felipe Miñambres y Julián Calero. Estos son los siete entrenadores que se han sentado en ... el banquillo del Levante desde octubre de 2021, cuando el de Silla fue destituido. El club azulgrana ha entrado en una espiral de inestabilidad, quemando a sus técnicos a una velocidad de vértigo. Ahora, la directiva tratará de cortar esta peligrosa tendencia con su nuevo preparador. Uno de los principales nombres que está sobre la mesa es el de un entrenador que llegó a completar tres temporadas en Orriols. Se trata de Luis García Plaza, quien dirigió al equipo entre 2008 y 2011.

Las turbulencias de los últimos cuatro años tuvieron su punto de partida en el despido de Paco López. El valenciano, el entrenador con más partidos de la historia del Levante, agarró el equipo en marzo de 2018 y se vio obligado a solarlo en octubre de 2021. Durante ese período, el de Silla acumuló 147 encuentros, con un balance de 49 victorias, 41 empates y 57 derrotas.

Manolo Salvador y David Navarro, responsables de la secretaría técnica azulgrana en aquella época, realizaron una arriesgada apuesta por Javier Pereira como relevo de Paco López. El experimento salió mal y el extremeño fue destituido un mes y medio después de llegar. Alessio Lisci, quien se encontraba en el filial, subió al primer equipo y aguantó hasta el final del caótico curso 2021-22.

La temporada siguiente, la sorprendente contratación de Mehdi Nafti se entendió como un fracaso a las primeras de cambio. Tras el franco-tunecino, llegó el turno de Javier Calleja, quien resistió en el puesto más tiempo: entre octubre de 2022 y febrero de 2024. Con su salida, el director deportivo, Felipe Miñambres, asumió el rol de entrenador. Y el curso pasado hubo una confianza plena en Julián Calero, aunque ya se ha agotado.

Luis García, otro referente

Ahora el Levante piensa en Luis García, quien precisamente se alza como el segundo técnico con más partidos de la historia del Levante. Suma 128, sólo por detrás de Paco López.