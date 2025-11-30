Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Luis García, en la celebración del ascenso en 2010. EFE/Kai Försterling

Un banquillo caliente: siete entrenadores en cuatro años

Desde la larga etapa de Paco López, técnico con más partidos de la historia granota, el club ha entrado en una espiral de inestabilidad

Alberto Martínez de la Calle

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 20:16

Comenta

Paco López, Javier Pereira, Alessio Lisci, Mehdi Nafti, Javier Calleja, Felipe Miñambres y Julián Calero. Estos son los siete entrenadores que se han sentado en ... el banquillo del Levante desde octubre de 2021, cuando el de Silla fue destituido. El club azulgrana ha entrado en una espiral de inestabilidad, quemando a sus técnicos a una velocidad de vértigo. Ahora, la directiva tratará de cortar esta peligrosa tendencia con su nuevo preparador. Uno de los principales nombres que está sobre la mesa es el de un entrenador que llegó a completar tres temporadas en Orriols. Se trata de Luis García Plaza, quien dirigió al equipo entre 2008 y 2011.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

