Luis García Plaza, el favorito para sustituir a Calero en el Levante El técnico, que ya dirigió al conjunto granota entre 2008 y 2011, es el gran candidato para asumir el banquillo del Ciutat

Marc Escribano Valencia Domingo, 30 de noviembre 2025, 14:04 | Actualizado 14:49h.

Julián Calero ya es pasado en el Levante. El entrenador madrileño ha sido destituido de su cargo este mismo domingo, menos de 24 horas después de la derrota cosechada en el Ciutat de València ante el Athletic Club. La decisión, tomada por el consejo de administración granota y consolidada con el voto de José Danvila y Pablo Sánchez. El propio comunicado del club anuncia un cuerpo técnico interino formado por Vicente Iborra y Álvaro del Moral, para la inmediatez.

Y es que ya hay un principal favorito para suceder a Calero en el Levante, y es una cara conocida para Orriols. Se trata de Luis García Plaza, que lleva libre desde hace exactamente un año cuando salió del Deportivo Alavés. El entrenador madrileño, que cumplirá curiosamente los 53 años este lunes, es el preferido por la cúpula granota, por su conocimiento del club y su predisposición a sacar adelante al equipo, actualmente penúltimo en la clasificación y en serio riesgo de descenso.

Cabe recordar que 'Luisgar' ya dirigió al Levante en una exitosa etapa entre 2008 y 2011, en la que, al igual que Calero, consiguió un ascenso a Primera División. En aquella plantilla estaban dos jugadores que ahora siguen de otra forma en el club, como Vicente Iborra, que estaba como miembro del cuerpo técnico, y Héctor Rodas, actual director deportivo del Levante. Más allá de Luis García Plaza, la quiniela de técnicos libres que podrían asumir el banquillo del Levante no se ha abierto con muchos nombres. Diego Martínez sería otra de las opciones barajadas.