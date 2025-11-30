Los problemas se suceden en la defensa del Levante

De la última jornada en el Ciutat de Valencia pocas o ninguna lectura positiva puede extraerse. El Levante volvió a naufragar y así va a ser muy difícil salvarse ... . Lo peor no fue el resultado (que también), sino la sensación de ver un equipo hundido, sin rumbo y con un entrenador que puede estar ante sus últimas horas. Y además, con una defensa especialmente cuestionada, que no solo evidencia viejas deficiencias, sino que además acumula más problemas.

De primeras, Dela y Matías Moreno no pudieron jugar. Tampoco lo harán en torno a dos semanas más. Llegaban como duda después de no realizar el último entrenamiento, si bien en días anteriores ya habían sido sometido a más pruebas médicas, como ha podido conocer LAS PROVINCIAS. Descartados de la convocatoria, Calero no podía ocultar más la lesión de ambos jugadores. «Tienen una roturilla porque se encontraban a medio gas y se han tratado, pero las pruebas indicaban que tenían pequeñas lesiones que te impiden participar dos o tres semanas a cada uno. Dos bajas más», lamentaba el técnico. Conocido el parte médico oficial este domingo, el madrileño presenta una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda, mientras que el argentino presenta una lesión en el isquiotibial, también de la pierna izquierda.

Fue entonces el turno de Elgezabal y Matturro en la titularidad. Una pareja inédita y que sólo hizo que corroborar la falta de química y que ahora mismo no son las opciones más fiables. Más especialmente lo patentó el charrúa, en su estreno en el once en Liga. Menos de tres minutos para quedar retratado en la foto del primer gol, en un descuido evidente de su marca. Pasado de forma y desubicado, fue como pollo sin cabeza. A la hora de juego fue sustituido entre los pitos de su hinchada.

Instantes antes, en el periodo de descanso, Elgezabal también fue remplazado. En este caso y tal como remarcó el entrenador, porque el mismo jugador lo reclamó. «Elgezabal ha notado en la rodilla un estiramiento, no sabemos qué será», informó. Por ello, el vasco se someterá a una evaluación para confirmar el diagnóstico de una posible lesión o si todo queda en una falsa alarma.

Con todo, Jorge Cabello, el quinto del elenco de centrales, tuvo que saltar al campo. El de Telde no tenía un precedente de este tipo desde septiembre, a excepción del partido de Copa, algo que se escapa a los razonamientos más coherentes. El canario fue el único que cumplió atrás. Sin nota alta, cuando ya el electrónico reflejaba un 0-2, pero siendo correcto. Y con el valor añadido del caos del tramo final en que la defensa estuvo formada por él, Manu Sánchez, Morales y Víctor García, con una contundente falta de sincronía.

Robert Navarro y Nico Williams no tuvieron demasiada dificultad en transformar los goles en contra 25 y 26 de lo que se lleva de temporada. Y de otro par casi manifiestos de los que se libró el Levante. Ya es el equipo más goleado, a falta de lo que haga el Girona. Con una defensa de circunstancias, Calero o quien entonces esté deberá improvisar con actores inusuales, bien sea volviendo a confiar en Cabello, con una reconversión de Kervin Arriaga o apostando por Huseini, el prometedor central del filial que ya jugó en Copa.