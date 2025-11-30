Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Matturro realiza un pase en el partido contra el Athletic Club. Adolfo Benetó

Los problemas se suceden en la defensa del Levante

Mientras se confirman las lesiones de Dela y Matías Moreno, ante el Athletic Club la zaga granota agravó los síntomas de flaqueza

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 11:11

Comenta

De la última jornada en el Ciutat de Valencia pocas o ninguna lectura positiva puede extraerse. El Levante volvió a naufragar y así va a ser muy difícil salvarse ... . Lo peor no fue el resultado (que también), sino la sensación de ver un equipo hundido, sin rumbo y con un entrenador que puede estar ante sus últimas horas. Y además, con una defensa especialmente cuestionada, que no solo evidencia viejas deficiencias, sino que además acumula más problemas.

