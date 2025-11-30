Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Julián Calero es amonestado en el partido contra el Athletic Club. EP

Julián Calero se tambalea en el Levante

El Consejo se reunió para abordar la posible destitución del técnico, se mantienen distintas posturas internas y este domingo se abordará una decisión en firme | «Estamos analizando todas las opciones y ver qué soluciones podemos dar», afirma el presidente del club

Eric Martín

Valencia

Domingo, 30 de noviembre 2025, 00:02

Comenta

Julián Calero vive horas críticas en Orriols después de la última derrota contra el Athletic Club y reafirmando las malas sensaciones del equipo. Su continuidad ... ha entrado formalmente a debate y no está todavía asegurado que se vaya a sentar en El Sadar.

