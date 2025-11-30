Julián Calero se tambalea en el Levante

Julián Calero vive horas críticas en Orriols después de la última derrota contra el Athletic Club y reafirmando las malas sensaciones del equipo. Su continuidad ... ha entrado formalmente a debate y no está todavía asegurado que se vaya a sentar en El Sadar.

El Consejo se reunió de urgencia a la conclusión del encuentro del Levante. Un intercambio de impresiones, en donde hay distintas posturas internas y donde todavía no se ha tomado una decisión definitiva. Tanto si sigue como si no, debe ser un hecho que no implique dudas, tanto por las consecuencias deportivas y económicas que significaría como por encontrar un digno sucesor.

«Estamos analizando todas las opciones y ver qué soluciones podemos dar. Es una situación complicada. No es una cuestión de confianza. Estamos penúltimos, seguimos sin ganar y hay que ver qué hacemos», trasladó el presidente Pablo Sánchez al término de la citada reunión.

Tal y como también expresó el directivo, durante la jornada de este domingo valorarán y será momento de pronunciarse en firme. De momento, Calero sigue manteniendo el puesto de entrenador. Al menos, por unas horas más.