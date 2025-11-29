Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Julián Calero da indicaciones desde la banda. EFE/Ana Escobar

Los primeros pitos de la temporada invaden el Ciutat de Valencia

La afición del Levante muestra su descontento unánime por el mal partido de su equipo contra el Athletic Club, en un momento en que los resultados no acompañan y Julián Calero empieza a estar discutido

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 19:40

Comenta

El nerviosismo es cada vez más latente y está presente entre el levantinismo. Los resultados no llegan, el Levante se ubica en puestos de descenso ... y en el duelo frente al Athletic Club el equipo salió más desenchufado que nunca, lejos de las expectativas de un partido de tal trascendencia.

