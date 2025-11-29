El 1x1 del Levante-Athletic Club: Iván Romero, el menos malo en una noche para olvidar

Impropio para un equipo de Primera División que quiere mantenerse y con necesidad de victoria. La actuación más floja a nivel colectivo de la temporada, ... sobre todo en defensa.

Mathew Ryan Portero 2

Las únicas veces en las que intervino el guardameta australiano fue para recoger el balón de dentro de las redes. Quizás en el primer tanto recibido pudo estar algo más audaz y leer mejor la jugada, pero tampoco pudo remediar directamente ninguno de los goles. No puede quedarse estancado.

Jeremy Toljan Lateral derecho 3

No siempre se puede estar bien. En el día que le tocó bailar con uno de los adversarios más difíciles en el uno contra uno como es Nico Williams, a Toljan se le vio sufrir y muy desubicado. En consonancia con una línea defensiva que dio constantes facilidades para las llegadas del Athletic.

Unai Elgezabal Central 1

Los agujeros y espacios de los que gozó el equipo vasco fueron una tónica constante. Con Matturro, no hubo química alguna. En el día que Elgezabal volvió al centro de la zaga tras unas jornadas en la medular, continuó muy lejos de su mejor versión y sigue penalizando el salto de categoría.

Alan Matturo Central 1

Peor debut como titular en Liga no pudo tener el uruguayo. Dubitativo desde el principio, poco contundente contra un rival de máxima exigencia como el Athletic y claramente señalado en el primer gol encajado al descuidar la marca de Robert Navarro, que culminó con suma facilidad.

Manu Sánchez Lateral izquierdo 3

Intentar cambiar de marcha cuando no estás en las revoluciones necesarias, no es lo más propicio. Y a Manu Sánchez se le observó en unas ocasiones muy acelerado y en otras dormido. Partido a trompicones, sin hacer buenas conexiones por banda y muy fuera de sí a la hora de defender.

Oriol Rey Centrocampista 4

Alguna luz aislada en mitad de un túnel muy oscuro. Pero Oriol Rey tampoco pasó el corte. Sus intentos por repartir un poco de juego, con un porcentaje de acierto mucho más bajo que en otros días, no le dan para el aprobado. Además, vio pronto una amarilla que le obligó a ser más cauto.

Kervin Arriaga Centrocampista 2

Desde su actuación estelar contra el Celta, el hondureño ha dado un bajón considerable. No encuentra la estabilidad para liderar el centro del campo y ante una segunda línea a base de suplentes del Athletic, se le vio inseguro, con concesiones impropias y más de una decena de pérdidas.

Olasagasti Centrocampista 4

Calero se empeña en situarlo fuera de su hábitat natural, bien por las circunstancias de los jugadores disponibles o por tozudez. Y Olasagasti solo hace que corroborar que ahí no se siente cómodo. Cuando en la segunda parte se le incrustó en su posición, entonces se vieron algunos brotes verdes.

Carlos Álvarez Mediapunta 3

Claro está que un sólo jugador no puede salvar los muebles de todo un equipo. Pero cuando vienen mal dadas, también se precisa que los denominados líderes del equipo asuman galones y saquen sus destellos. Carlos Álvarez fue otra vez incapaz de brillar, como ha sucedido en noviembre.

Etta Eyong Delantero 4

El menos malo por parte de todo el elenco de los titulares del Levante. Con más corazón que acierto, Etta Eyong formalizó un mejor trabajo, tanto buscándose sus propias acciones de ataque como tratando de aliarse con sus compañeros, especialmente tras la entrada de Iván Romero.

Koyalipou Delantero 1

Oportunidad desaprovechada, y ya van unas cuantas por el delantero centroafricano. Únicamente hace que enfatizar el debate sobre el porqué de su fichaje. No es que no vea portería rival, sino que el juego del Levante parece ajeno a él y no logra fabricar ocasiones. Duro 45' como titular.

Iván Romero Delantero 6

No estaba al cien por cien, pero avivó al Levante tras el descanso. Le anularon un gol por milimétrico fuera de juego y demostró mucha garra.

Roger Brugué Delantero 2

El atacante catalán sigue sin reencontrarse, tal y como viene sucediendo en jornadas recientes. Lo intentó, pero no logró escabullirse apenas.

Cabello Central 5

Con el 0-2 entró en escena sustituyendo a Matturro. Entonces el vendaval ya no era tan intenso y Cabello no fue excesivamente exigido.

Víctor García Lateral derecho 6

El valenciano fue un buen revulsivo y dio más profundidad por el flanco diestro. Suyo fue uno de los pocos disparos a puerta del Levante.

Morales Delantero 2

Sigue gozando de minutos que no está mereciendo. En esta ocasión, aunque actuó algo más retrasado, no hubo mención a su juego.

Julián Calero Entrenador 1

Comienza a estar discutido por partidos como este, el peor del curso, y le convierten en responsable, pese a la reacción del segundo tiempo.