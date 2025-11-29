Así va a ser muy difícil salvarse (0-2)

Basta de excusas. Que si rivales de Champions, que si las bajas, que si los horarios, que si el poco descanso... Hay que mirarse el ... ombligo. Este Levante tiene muchos defectos. No juega a nada. Pelotazos arriba, y a rezar para que Carlos Álvarez o Etta Eyong froten la varita. Y atrás, un drama. Le va a costar la vida salvarse si sigue así. Es una tras otra. La mala racha se extiende con otra sonrojante vapuleada y el equipo se sigue hundiendo en la clasificación. El Athletic Club de Bilbao, con el equipo cogido con pinzas y jugando prácticamente a medio gas, hizo lo que quiso en el Ciutat de València. Un par de destellos de sus cracks y la colaboración de la frágil defensa granota bastaron para que los vascos se llevaran los tres puntos de Orriols, un escenario donde este Levante sigue sin saber lo que es ganar un partido. Si de local no eres capaz de sumar, mal lo tienes. Tu estadio tiene que ser siempre un fortín y esta temporada, el Ciutat está siendo un patio de colegio donde los equipos rivales vienen y se llevan los puntos en oferta.

Levante UD Ryan, Toljan (Morales, 72'), Elgezabal (Cabello, 46'), Matturro (V. García, 58'), Manu Sánchez, Arriaga (Brugué, 46'), Oriol Rey, Olasagasti, Carlos Álvarez, Koyalipou (Romero, 46') y Etta Eyong. 0 - 2 Athletic Club Unai Simón, Lekue, Vivian, Paredes, Yuri, Rego, Jauregizar (Vesga, 81'), Navarro (Unai Gómez, 62'), Berenguer (Serrano, 88'), Nico Williams (Selton, 81') y Guruzeta (Izeta, 88'). Goles 0-1, Robert Navarro (3'). 0-2, Nico Williams (44').

Árbitro Cordero Vega (Comité cántabro). Amonestó a Arriaga, Oriol Rey, Yuri, Vivian, Brugué y Calero.

Incidencias 19.848 espectadores en el Ciutat de València.

Calero —obligado por las ausencias de Matías Moreno y Dela en defensa— optó por alinear por primera vez de inicio en Liga a Alan Matturro. El uruguayo tardó tres minutos en salir en la foto. El Athletic, desde el pitido inicial, fue protagonista y encerró a los azulgranas, que no pudieron frenar el uno contra uno de Nico Williams por banda izquierda. El internacional sacó un centro en línea de fondo que se paseó por el área pequeña y Matturro defendió a una sombra, dejando a Robert Navarro completamente solo para que embocara a placer en el segundo palo. Mathew Ryan, a media salida, debió dar un paso y cortar ese centro. El tempranero gol heló al Ciutat, que dedicó una tímida pitada a su equipo por empezar tan mal.

Tras un cuarto de hora de asedio bilbaíno y de tembleque granota, Arriaga reclamaba una falta recibida por la espalda de Rego, pero el árbitro no pitaba. Nico Williams se plantaba en el área, con un recorte dejaba sentado a Elgezbaal, y disparaba para definir un gol de crack. Pero apareció Matturro, redimiéndose de su error, con una providencial salvada bajo palos que despertaba un poco al equipo y al Ciutat, aunque los azulgranas se veían incapaces de generar jugadas en salida de balón y recurrían constantemente a los balones largos, que tanto Vivian como Paredes repelían con facilidad. Poco a poco el equipo ganaba metros ante un Athletic que reculaba.

Un envío al desmarque de Arriaga conseguía conectar, con el hondureño descargando de cabeza para el remate de volea de Etta Eyong, que hacía estirarse a Unai Simón aunque su intento se marchaba fuera. Eso sí, era fuera de juego de todas formas. A la media hora de juego, Nico le hacía un 'ankle-breaker' a Toljan, que se quedaba con su pie plantado en el césped y resbalaba. El rápido extremo bilbaíno avanzaba solo sin marca y su disparo raso al palo corto se estrellaba contra la madera en un aviso más de que este Athletic hace peligro al más mínimo error rival. El primer tiempo para olvidar se terminó de oscurecer cuando Nico Williams cazó un envío largo al contragolpe. Ante la salida de Ryan, el astro vasco la picó con clase por encima del australiano, y el balón entró besando la madera para poner el 0-2. Etta Eyong conseguía cazar un pase de esos que solamente Carlos Álvarez ve, y con un potente zurdazo cruzado, obligaba a Simón a intervenir justo antes del descanso.

Tras el paso por los vestuarios, triple cambio granota. Toda una declaración de intenciones. Fuera Elgezabal, Koyalipou y Arriaga —nuevo señalamiento al entretiempo—, y dentro Cabello, Romero y Brugué. Los cambios funcionaban, al menos rápidamente. Brugui remataba de cabeza una jugada a balón parado, y Romero cazaba el rechace de Simón para marcar, aunque el línea señalaba posición antirreglamentaria. El propio Romero, a la jugada siguiente, la tuvo clara bajo palos, pero su remate defectuoso se fue fuera. Dos ocasiones en un minuto encendían a un Ciutat que se reenganchaba a la causa. Aunque en el 58, Matturro se marchaba sustituido y recibía una sonora de su público, que le señalaba. En su lugar entraba Víctor García y Toljan se colocaba como central. El valenciano se sacaba un disparo de zurda desde la frontal que Simón detenía en dos tiempos.

Calero quemaba el último cartucho de cambios sacando a José Luis Morales por Toljan —lo que recolocaba a Oriol Rey como central improvisado—, pero claro, el Ciutat, viendo que había que ir a por el partido, y salía un jugador que tienen cruzado como El Comandante, no se lo tomó a bien y le recibió con pitos, en una forma de criticar el criterio de los cambios del entrenador, que sigue dejando en el ostracismo a Iker Losada. El equipo mejoraba en los minutos finales, pero ya era demasiado tarde y la losa en el marcador, muy amplia.