Los jugadores del Athletic, celebrando en el Ciutat. EFE
Crónica

Así va a ser muy difícil salvarse (0-2)

El Levante cae de forma sonrojante ante el Athletic y sigue sin ganar en el Ciutat de València, que se cansa de la fragilidad y señala a Matturro con una sonora pitada por sus constantes errores en su primera titularidad

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 20:27

Basta de excusas. Que si rivales de Champions, que si las bajas, que si los horarios, que si el poco descanso... Hay que mirarse el ... ombligo. Este Levante tiene muchos defectos. No juega a nada. Pelotazos arriba, y a rezar para que Carlos Álvarez o Etta Eyong froten la varita. Y atrás, un drama. Le va a costar la vida salvarse si sigue así. Es una tras otra. La mala racha se extiende con otra sonrojante vapuleada y el equipo se sigue hundiendo en la clasificación. El Athletic Club de Bilbao, con el equipo cogido con pinzas y jugando prácticamente a medio gas, hizo lo que quiso en el Ciutat de València. Un par de destellos de sus cracks y la colaboración de la frágil defensa granota bastaron para que los vascos se llevaran los tres puntos de Orriols, un escenario donde este Levante sigue sin saber lo que es ganar un partido. Si de local no eres capaz de sumar, mal lo tienes. Tu estadio tiene que ser siempre un fortín y esta temporada, el Ciutat está siendo un patio de colegio donde los equipos rivales vienen y se llevan los puntos en oferta.

