Dela, durante un partido con el Levante UD. Adolfo Benetó

Matías Moreno y Dela, bajas confirmadas para el partido Levante-Athletic Club

Los dos centrales no han podido recuperarse a tiempo de las molestias de días atrás y su lugar será ocupado por Matturro y Elgezabal

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 17:44

Comenta

Jornada de circunstancias para el Levante UD. En un sábado en que los tres puntos se antojan como una necesidad y casi como una obligación, a Julián Calero le crecen los enanos. De cara a enfrentarse al Athletic Club, finalmente los defensas Matías Moreno y Dela quedan descartados de la citación por problemas físicos.

Tal y como dejó entrever ayer el técnico granota durante su comparecencia previa, los dos jugadores se habían ausentado de la última sesión debido a molestias de distinta índole. En el caso del argentino, por unas dolencias en los isquiotibiales. No obstante, mostraba su confianza con poder contar con alguno de ellos, aunque definitivamente no ha sido así.

Por ello, Calero hoy decide apostar en el Ciutat de Valencia por una dupla novedosa formada por Elgezabal y Matturro. Esta significa la primera titularidad en Liga para el uruguayo. Por su parte, Iván Romero aguardará su turno en el banquillo tras haber pasado también por una semana con complicaciones y Koyalipou entra directo al once inicial.

De esta forma, Dela y Matías Moreno se suman a las bajas ya conocidas de Pablo Martínez y Carlos Espí por lesión, además de un Unai Vencedor que tampoco estará por la denominada 'cláusula del miedo' impuesta en la cesión acordada con el Athletic.

