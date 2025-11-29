En directo, Levante UD - Athletic Club de Bilbao

Secciones
Sábado, 29 de noviembre 2025, 17:26
17:49
Finalmente, Dela y Matías Moreno se han quedado fuera de la convocatoria por problemas físicos. En el centro de la defensa se situarán Elgezabal y Matturro, quien se estrena como titular con el Levante en Liga. Iván Romero, también con molestias, empezará en el banquillo. Koyalipou acompañará a Etta Eyong en la delantera.
17:28
Ernesto Valverde apostará por estos once futbolistas para arrancar el duelo con el Levante.
🔴⚪ 𝗔𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔𝗖𝗜𝗢́𝗡 🆚 @LevanteUD— Athletic Club (@AthleticClub) November 29, 2025
Egurre, mutilak! Irabaztera.#LevanteUDAthletic#AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/xZxZLBfZTR
17:25
Este es el once con el que saltará al campo el Levante.
ALINEACIÓN | ¡Este es nuestro once inicial para enfrentarnos al @AthleticClub!#LevanteUDAthleticpic.twitter.com/0UgiG1n4tN— Levante UD (@LevanteUD) November 29, 2025
17:24
Bienvenidos al directo del partido entre el Levante UD y el Athletic Club, que se verán las caras a partir de las 18:30 horas en el Ciutat de València. Los de Julián Calero llegan con la necesidad de dejar atrás su derrota en el derbi contra el Valencia y corregir su negativa racha de resultados.
15:30
MATCHDAY— Levante UD (@LevanteUD) November 29, 2025
🆚️ @AthleticClub
📅 29 de noviembre
🕑 18:30 horas
📍 Estadio Ciutat de València
⚽ #LevanteUDAthleticpic.twitter.com/FiwjPSg610
Julián Calero
4-4-2
Mathew Ryan
portero
Jeremy Toljan
defensa
Unai Elgezabal
defensa
Alan Matturro
defensa
Manu Sánchez
defensa
Carlos Álvarez
centrocampista
Kervin Arriaga
centrocampista
Oriol Rey
centrocampista
Jon Olasagasti
centrocampista
Karl Edouard Blaise Etta Eyong
Delantero
Goduine Koyalipou
Delantero
Ernesto Valverde
4-2-3-1
Unai Simón
portero
Íñigo Lekue
defensa
Dani Vivian
defensa
Aitor Paredes
defensa
Yuri Berchiche
defensa
Mikel Jauregizar
centrocampista
Alejandro Rego
centrocampista
Robert Navarro
centrocampista
Alex Berenguer
centrocampista
Nico Williams
centrocampista
Gorka Guruzeta
Delantero
|
