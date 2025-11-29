En directo, Levante UD - Athletic Club de Bilbao

17:24

Bienvenidos al directo del partido entre el Levante UD y el Athletic Club, que se verán las caras a partir de las 18:30 horas en el Ciutat de València. Los de Julián Calero llegan con la necesidad de dejar atrás su derrota en el derbi contra el Valencia y corregir su negativa racha de resultados.