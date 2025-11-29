Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Directo Alineaciones confirmadas: Levante UD - Athletic Club de Bilbao

LaLiga EA Sports Jornada 14 S29/11 · Árbitro: Adrián Cordero Vega

Escudo Levante Unión Deportiva

Levante

18:30h.

Athletic

Escudo Athletic Club
[ALTERNATIVE TEXT]

LEV

[ALTERNATIVE TEXT]

ATH

Unai Elgezabal, en el último partido del Levante. LUD
Directo

En directo, Levante UD - Athletic Club de Bilbao

Sigue el minuto a minuto del partido del equipo granota en el Ciutat de València

Minuto a minuto

Alberto Martínez de la Calle

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 17:26

17:49

Las bajas del Levante

Finalmente, Dela y Matías Moreno se han quedado fuera de la convocatoria por problemas físicos. En el centro de la defensa se situarán Elgezabal y Matturro, quien se estrena como titular con el Levante en Liga. Iván Romero, también con molestias, empezará en el banquillo. Koyalipou acompañará a Etta Eyong en la delantera.

17:28

El once del Athletic

Ernesto Valverde apostará por estos once futbolistas para arrancar el duelo con el Levante.

17:25

Alineaciones confirmadas

Este es el once con el que saltará al campo el Levante.

17:24

Bienvenidos

Bienvenidos al directo del partido entre el Levante UD y el Athletic Club, que se verán las caras a partir de las 18:30 horas en el Ciutat de València. Los de Julián Calero llegan con la necesidad de dejar atrás su derrota en el derbi contra el Valencia y corregir su negativa racha de resultados.

15:30

Alineación y estadísticas

Julián Calero

4-4-2

Alineación

Mathew Ryan

portero

Jeremy Toljan

defensa

Unai Elgezabal

defensa

Alan Matturro

defensa

Manu Sánchez

defensa

Carlos Álvarez

centrocampista

Kervin Arriaga

centrocampista

Oriol Rey

centrocampista

Jon Olasagasti

centrocampista

Karl Edouard Blaise Etta Eyong

Delantero

Goduine Koyalipou

Delantero

Ernesto Valverde

4-2-3-1

Alineación

Unai Simón

portero

Íñigo Lekue

defensa

Dani Vivian

defensa

Aitor Paredes

defensa

Yuri Berchiche

defensa

Mikel Jauregizar

centrocampista

Alejandro Rego

centrocampista

Robert Navarro

centrocampista

Alex Berenguer

centrocampista

Nico Williams

centrocampista

Gorka Guruzeta

Delantero

Estadísticas

0%

ATH

LEV

0%

ATH

ATH

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

