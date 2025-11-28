Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Julián Calero, durante una comparecencia en rueda de prensa. Adolfo Benetó
Rueda de prensa

Julián Calero: «La confianza de que podemos sacarlo adelante está por ambas partes»

«No pienso en finales, pero sí en que cada semana es una oportunidad», relata el entrenador del Levante, que cuenta con las dudas de Dela, Matías Moreno e Iván Romero para el partido contra el Athletic Club

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 13:26

Comenta

Con la necesidad imperiosa de reencontrarse con la victoria y algunos contratiempos de última hora, el Levante UD afronta el partido de este sábado contra ... el Athletic Club (18:30 horas). El técnico Julián Calero, aún conocedor de que la dinámica no ha acompañado durante jornadas recientes y que no ha sabido sacar lo mejor de sí, se mantiene convincente y optimista en la previa del duelo.

