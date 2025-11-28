Julián Calero: «La confianza de que podemos sacarlo adelante está por ambas partes»

Con la necesidad imperiosa de reencontrarse con la victoria y algunos contratiempos de última hora, el Levante UD afronta el partido de este sábado contra ... el Athletic Club (18:30 horas). El técnico Julián Calero, aún conocedor de que la dinámica no ha acompañado durante jornadas recientes y que no ha sabido sacar lo mejor de sí, se mantiene convincente y optimista en la previa del duelo.

Duelo de urgencias

«Para mí es un partido de ilusión. La gente tiene que estar ilusionada con volver a competir en el Ciutat, con querer dar buen espectáculo y que se sientan identificados y con la disposición de ganar. Evidentemente, sabemos de la necesidad cuando estás abajo. Es importante para el entorno. El presionar en exceso y generar cosas que no nos aportan, no lo voy a generar. Quiero generar un estado de ilusión por lograr una primera victoria en casa. Hasta ahora todos los rivales en casa han sido de competición europea, incluido el Athletic y las dificultades han estado ahí».

Parte médico de la plantilla

«Dela y Matías Moreno tienen molestias. Hemos preferido ser prudentes, que no entrenen hoy y ver cómo están mañana, a poder ser contar con alguno de ellos. También la baja de Unai Vencedor por las circunstancias contractuales, además de las lesiones de Carlos Espí y Pablo Martínez. Iván Romero ha arrastrado algunas molestias durante la semana y hoy ha podido entrenar bien, con su molestia habitual en el sóleo».

Disponibilidad de Matturro como alternativa

«Está entrenando bien. Ha completado más de un mes de entrenamientos y compitiendo en Copa. Está en perfecto estado. Si no podemos contar con Dela y Matías, que hay que apurar hasta última hora, está en disposición de echarnos una mano ahí como Cabello».

Pasar de hablar renovación a estar cuestionado

«Lo entiendo todo desde la normalidad. Cuando eres entrenador, debes saber en qué situación te encuentras. Si estás penúltimo y tienes dificultades para ganar, es lógico que su entrenador esté en boca de todos. El problema es si dejo que me afecte a mí o mis jugadores. Yo no he dejado que me afecte en absoluto, he intentado seguir siendo el mismo porque creo que ese es el camino. Si pierdo la seguridad en lo que hago, no sería nada. Estoy con calma y seguridad con lo que planteo porque es una oportunidad de hacerse fuertes en el Ciutat».

Capacidad de dar la vuelta

«Quizás la más llamativa fue la de Cartagena y se consiguió. Las situaciones en la vida se pueden conseguir. Debes de tener seguridad y constancia en el día a día. No puedes dar bandazos constantes. Y tienes que tener a tu grupo con la cabeza lo más limpia posible. Cuando estás abajo, tienes que lidiar con el fango y otras muchas cosas, como el exterior que puede generar sensaciones positivas, circunstancias de un penalti en contra o perder dos jugadores en la previa de un partido... Siempre pasa cuando estás en el barro. Tengo que intentar que pasen las menores cosas malas. La confianza en lo que se hace nos va a llevar a revertirlo».

Valoración del Athletic Club

«Partimos de la base de que es un equipo Champions y su nivel es muy alto. No siempre puedes estar al mismo nivel y tienes altibajos. También ha tenido lesiones como los hermanos Williams. Para mí, Ernesto Valverde es una referencia porque todos los equipos donde está lo hace bien y está por encima de los objetivos. Tiene un grupo con muchos internacionales españoles. Del partido de ayer al de mañana, puede hacer hasta seis cambios a pesar de las lesiones y ser competitivo. Tiene una idea de juego que me llena: con ataques rápidos, desborde fuera, defensa del área extraordinaria, ocho goles a balón parado... Dicho esto, mi equipo está preparado para competirle bien y falta que un día que las cosas que pasan durante un partido te lleven a la victoria».

¿Todos los partidos son finales para Calero?

«¿Para mí? No. Lo he dicho muchas veces, sólo pienso en el equipo. Lo peor que me puede pasar, no me salen cosas que sea para perder la vida. Estoy tranquilo porque tengo que hacer las cosas con normalidad. No pienso en finales, pero sí en que cada semana es una oportunidad. Y si estás bien, refrendar esa oportunidad. Hay cosas buenas y no tan buenas. Cuando no tenemos esa continuidad, somos más vulnerables. El foco tengo que ponerlo en mis jugadores y saber en que se puede competir para ganar partidos».

Gestión emocional tras la derrota del derbi

«Cada vez que pierdes, tienes que trabajar el apartado psicológico, más tras un derbi. Cuando ya no tienes nada que hacer, si te caes siete veces, levántate ocho. Nos hemos levantado, limpiarnos el polvo, lamernos las heridas, pero no llorar por las esquinas. Hemos analizado qué hemos hecho mal para no repetirlo y por ahí ha ido la base de la limpieza mental para un partido tan bonito como el de mañana».

¿Le ha transmitido algo Danvila esta semana?

«Con Pepe (Danvila) tengo una relación muy buena y sincera. Le dije que nunca me pregunte cómo estoy porque siempre me encuentro con mucha fuerza y mentalidad competitiva. De eso no pueden dudar porque jamás lo voy a hacer. La confianza de que podemos sacarlo adelante está por ambas partes. Estamos en una situación que nos gustaría que fuera mejor, pero también estamos cerca y cuando ganas un partido fluctúa mucho. No hay ningún mensaje extraño, sé lo que es no ganar partidos y que el fútbol depende resultados, pero no me voy a poner nervioso sino será la perdición».

Punto de madurez del Levante

«Es difícil de medirlo, pero ya no es excusa. Tenemos muchos debutantes, pero ya no puede serla y hemos ido cogiendo esa experiencia. Hay que coger el toro por los cuernos. Cuando toque estar juntos, atacar al rival... hay que saber intuirlo. El equipo está intentándolo y no puedo quitarle ni un gramo, pero esa falta de madurez nos ha impedido sumar algunos puntos. Debo creer y hacerles creer que vamos a conseguirlo, porque estoy convencido».

La posición de Elgezabal como centrocampista

«Elgezabal es central. Partimos de esa base y así debe seguir siendo. Si lo he metido ahí ha sido por circunstancias, como la de Kervin o el rival en el partido de Copa. Él es central y ahí se siente cómodo. Pero cuando tienes bajas, algo tienes que hacer y era una de las opciones. En el medio le cuesta mucho más».

El ruido y posibles distracciones de Etta Eyong

«Hemos hablado. Debe tener tranquilidad, es joven y le han pasado muchas cosas en poco tiempo. Todo lo que pasa a su alrededor, afecta mucho a su rendimiento. Te genera un estrés que es tangible. Debe recuperar la normalidad para recuperar la confianza y le hemos dado una serie de pautas. Él no se ha equivocado, pero debe retomar lo que ha hecho que le traiga hasta aquí. Hay que saberlo gestionar y seguro que le va a ir muy bien en la vida y en el fútbol».