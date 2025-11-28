Mehdi Nafti vuelve a los banquillos de España

Eric Martín Valencia Viernes, 28 de noviembre 2025, 09:50 Comenta Compartir

Uno de los entrenadores recientemente más carismático que pasaron por Orriols fue Mehdi Nafti. El franco-tunecino apenas tuvo la oportunidad de permanecer dos meses de competición dirigiendo al Levante UD. Fue la apuesta para tratar de liderar el proyecto tras el ascenso, pero los malos resultados y la alarmante situación del equipo en aquella temporada 2022-23 forzaron su salida. Su fútbol, estilo y filosofía no supo imponerse, pero durante ese tiempo quedó latente el trato humilde y afín con los que compartió trabajo.

Ahora, después de este tiempo, Nafti está de regreso a nuestro fútbol, aunque lo hará desde una categoría más baja. La Ponferradina anunció este miércoles su contratación. Es el elegido para tratar de revertir los pobres resultados del conjunto que juega en El Tolarín. Uno de los teóricos aspirantes a luchar por el ascenso, pero que no ha empezado el curso de la mejor forma y se ubica en una discreta decimotercera posición, ya a cinco puntos de los puestos del play-off a LaLiga Hypermotion. Por esta razón, confían que el extécnico levantinista reconduzca al plantel leonés.

No obstante y a pesar de la fe ciega que plasmó Felipe Miñambres en su día, remitiéndose sobre todo al factor motivador y emocional, a Nafti no le ha ido bien en el fútbol últimamente. Primero marchó al Wydad Casablanca, pero a pesar de sus aceptables registros en Marruecos no permaneció más de dos meses. Otro viejo conocido por su pasado como era el Alcorcón lo acogió de nuevo ya la siguiente temporada, pero los alfareros quedaron lejos del objetivo. Después estuvo de forma interina durante algo más de un mes como asistente de Túnez y su último periplo fue con el Al-Khor SC de Qatar, con un promedio de 0,5 puntos sumados por partido. Ahora espera al fin vivir una alegría en tierras castellanoleonesas.