El Levante, con ocho jugadores fijos y tres dudas Julián Calero empieza a establecer un once de gala que apenas tiene un par de posiciones que alternan, aunque las bajas obligan a improvisar contra el Athletic

Marc Escribano Valencia Jueves, 27 de noviembre 2025, 12:53 Comenta Compartir

El Levante afronta un momento clave de su temporada tras la dura derrota cosechada en el derbi de la ciudad ante el Valencia. Con el equipo granota acumulando cinco partidos consecutivos sin ganar en Liga y en puestos de descenso, el Ciutat de València reclama una reacción necesaria para sumar de tres por primera vez en esta temporada como local y empezar así a sacar la cabeza de las posiciones de peligro.

Para ello, Julián Calero está ideando un plan de partido especial de cara al duelo de este sábado contra el Athletic Club, ya que deberá reordenar su centro del campo debido a la baja confirmada de Unai Vencedor, que no podrá enfrentarse al equipo dueño de sus derechos por una cláusula en su contrato de cesión. La ausencia del vasco dejará huérfana la medular granota, lo que obliga a buscar un nuevo acompañante para Kervin Arriaga, que regresará a la titularidad que perdió en Mestalla debido al cansancio que traía de su selección.

No obstante, la duda en el centro del campo no es la única. Oriol Rey o Jon Ander Olasagasti se disputan esa plaza de Vencedor, pero es que ambos podrían aparecer juntos en el Levante si el técnico apuesta por un cambio de sistema. En los últimos partidos, el conjunto granota ha apostado por mantener ese 4-4-2 que tanto funcionó el pasado curso en Segunda, tras el fiasco de las tres primeras jornadas con la defensa de cinco.

En esa posición de interior izquierda estaba actuando o Roger Brugué o Pablo Martínez, pero la lesión de este último ha dejado al catalán como única opción por ese costado. No obstante, su rendimeinto no está siendo el mejor y por eso no se descarta una alternativa de cara al próximo partido. La tercera duda que hay en la alineación granota es quién será el acompañante en la zaga de Matías Moreno. El argentino se ha asentado como el central de referencia y tanto Dela como Unai Elgezabal se disputan el puesto.

Es por ello que ahora mismo en el Levante, el once titular de gala sali casi de carrerilla, con hasta ocho jugadores más o menos intocables y fijos. Mathew Ryan en portería, Moreno como uno de los centrales, Manu Sánchez y Jeremy Toljan en los laterales, Arriaga y Vencedor en el doble pivote, aunque la baja del vasco para este partido altera esta historia, Carlos Álvarez por el costado diestro, y arriba, Etta Eyong e Iván Romero. Por tanto, las dudas se resumen en el central que acompaña a Moreno y el banda izquierda, y se amplían en este duelo inminente con el centrocampista.