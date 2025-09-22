Levante UD - Real Madrid: a qué hora juegan y dónde ver por televisión esta jornada intersemanal de La Liga Los granotas reciben al líder tras cosechar la primera victoria de la temporada

Mario Lahoz Valencia Lunes, 22 de septiembre 2025

El Levante UD afronta la jornada intersemanal de la mejor manera posible tras sumar la primera victoria de la temporada. El conjunto de Julián Calero visitó Montilivi con la obligación de ganar y cumplió el objetivo con creces. Un contundente 0-4 ante un Girona que poco pudo hacer tras jugar con nueve jugadores nada más comenzar el segundo acto.

Carlos Álvarez y Karl Etta Eyong lideraron a los granotas con dos tantos y una asistencia por parte del camerunés. El delantero levantinista ya suma dos goles y un pase de gol en sus dos apariciones sobre el verde. A todo ello, el progreso y la adaptación de Carlos a la máxima categoría sigue su curso y sus acciones son cada vez más trascendentales para el juego del Levante.

Ahora llega uno de los grandes retos del año, el Real Madrid de Kylian Mbappé. El equipo blanco ha vencido en sus cinco choques con el delantero como figura estelar y líder indiscutible del equipo. Calero debe plantear un plan casi perfecto para salir victorioso del Ciutat de Valencia.

Julián Calero cuenta con toda su plantilla al completo para medirse al Real Madrid. Por su parte, los de Xabi Alonso recuperan a Dean Huijsen tras cumplir la sanción por roja directa, mientras Alexander-Arnold, Ferland Mendy y Rudiger siguen en la enfermería.

Horario y dónde ver el partido por TV

El Levante UD recibe al Real Madrid este martes 23 de septiembre en el partido correspondiente a la jornada 6 de La Liga EASPORTS. El choque se disputará a las 21:30 horas en el Ciutat de Valencia. Puedes seguir el partido en directo a través de Movistar+ La Liga. También puedes seguir el minuto a minuto a través de la web de LAS PROVINCIAS.

Resto de la jornada 6

Real Betis 1-1 Celta de Vigo.

RCD Espanyol - Valencia CF. (Martes 23. 19:00h).

Athletic Club - Girona FC. (Martes 23. 19:00h).

Sevilla FC - Villarreal CF. (Martes 23. 21:30h).

Getafe CF - Deportivo Alavés. (Miércoles 24. 19:00h).

Real Sociedad - RCD Mallorca. (Miércoles 24. 21:30h).

Atlético de Madrid - Rayo Vallecano. (Miércoles 24. 21:30h).

CA Osasuna - Elche CF. (Jueves 15. 19:00h).

Real Oviedo - FC Barcelona. (Jueves 25. 21:30h).