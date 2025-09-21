Iván Romero y Etta Eyong, una dupla perfecta para el Levante

Una de las posiciones más puestas en el punto de mira tras el ascenso del Levante UD era lo de los delanteros. En la ... división de plata, el gol estuvo bien repartido y aunque Morales y Brugui rebasaron los dobles dígitos e Iván Romero se quedó a las puertas de ello, había serias dudas sobre sus futuras prestaciones. Era necesario contribuir con un plus de calidad. La dirección deportiva sabía que tenía la necesidad de reforzare con al menos un '9' de garantías. Éste llegó, aunque fuese en el último día del mercado. En ese instante, Etta Eyong se convirtió en la gran esperanza de toda la hinchada granota.

No ha habido que esperar demasiado para saber que se trata de todo un acierto. Un jugador llamado a marcar una época, como Caicedo o Koné. Sus movimientos, su resolución y su portento físico marca las diferencias. Dos apariciones en el Levante, ambas como titular y las dos junto a Iván Romero. Calero ha encontrado la asociación perfecta, incluso con unas prestaciones mayores de las que quizás hubiera imaginado. Romero, con funciones de mayor movilidad; Eyong actuando como boya para fijar a los centrales. Y cuando las fuerzas son más escasas, intercambio de roles o búsqueda de otras alternativas en el banquillo. Lo cierto es que entre estos dos actores del frente de ataque, el Levante ha transformado cinco goles, la mitad de los que hasta la fecha lleva el colectivo.

En Montilivi, ambos encontraron ese ansiado premio, con un testarazo del camerunés y un derechazo del de La Solana desde el área pequeña. En este segundo caso, con una asistencia del propio Etta Eyong. Porque Romero está sorprendiendo y ha visto portería ante tres rivales de enjundia como son el Barça, Betis y un Girona que hace apenas un par de años competía en Champions. Tres dianas en su cuenta que le mantienen en lo alto de la disputa del Trofeo Zarra como mejor goleador nacional. Eyong también suma tres (uno con el Villarreal), pero esa responsabilidad la lleva de serie.

Todo ello implica que este gran estado de forma de ambos dificulte y relegue a un rol más secundario a su competencia más directa. Por ejemplo, con un Morales al que el entrenador ya no oculta que está destinado a esos 25 minutos finales. O un Koyalipou que también estrenó su cuenta en Girona. Carlos Espí, casi inédito, sabe que se le antoja complicado jugar tras no aceptar una cesión.