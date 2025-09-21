Marcelino se deshace en elogios hacia Etta Eyong

Uno de los hombres de moda -si no el que más- en LaLiga es Etta Eyong. El futbolista camerunés está maravillando con la emoción y ... lo que pone la salsa a este deporte, que no es otra cosa que los goles. En su primera temporada compitiendo desde el inicio en la máxima categoría está demostrando una facilidad pasmosa a la hora de anotar, además con dos camisetas distintas, primero la del Villarreal y después la del Levante. Por ello, después de que ayer nuevamente volviera a convertirse en uno de los héroes de la victoria en Montilivi, su entrenador hasta hace pocas semanas se deshizo en elogios hacia él.

Marcelino, que también conquistó los tres puntos ante Osasuna, fue preguntado por Etta Eyong en la rueda de prensa postpartido. En su respuesta valorando sus vigentes actuaciones, no esquivó balones: «Me alegro muchísimo de todo lo bueno que le pase a ese chaval. Si hubiera sido egoísta y no respetara al máximo futbolista, estaría con nosotros que era lo que él quería. Me parece un profesional extraordinario y una persona de 20», dijo con total sinceridad.

El técnico asturiano no ocultaba por otra parte que, dentro de la planificación deportiva que había ejecutado el Villarreal, el atacante «seguro que iba a disputar pocos minutos» y que en el Levante UD iba a gozar de muchos. Por lo manifestado anteriormente hacia su persona, Marcelino se alegraba que fuera «un jugador muy relevante, porque se lo merece».

No obstante, también sorprendió un guiño que tuvo durante ese manifiesto hacia Etta Eyong. Y es que dio a entender que en un futuro pudiera volver a Miralcamp. «A lo mejor la pretemporada que viene está con nosotros», pronunció Marcelino. Cabe recordar que el Levante cuenta con la totalidad de los derechos de Etta Eyong, ya que efectuó un traspaso por 3 millones de euros. El Villarreal únicamente contempla la reserva de una serie de beneficios económicos por una futura venta y la prioridad para un derecho de tanteo sobre el jugador, si hubiesen otros clubes interesados.