Urgente Un conductor novel detenido en Valencia por circular ebrio cuatro días después de obtener el carnet
Etta Eyong celebra el gol del Levante. ADOLFO BENETÓ

Marcelino se deshace en elogios hacia Etta Eyong

El entrenador del Villarreal se congratula de que sea «un jugador muy relevante» en el Levante y abre una posibilidad a su regreso

Eric Martín

Eric Martín

Valencia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 12:52

Uno de los hombres de moda -si no el que más- en LaLiga es Etta Eyong. El futbolista camerunés está maravillando con la emoción y ... lo que pone la salsa a este deporte, que no es otra cosa que los goles. En su primera temporada compitiendo desde el inicio en la máxima categoría está demostrando una facilidad pasmosa a la hora de anotar, además con dos camisetas distintas, primero la del Villarreal y después la del Levante. Por ello, después de que ayer nuevamente volviera a convertirse en uno de los héroes de la victoria en Montilivi, su entrenador hasta hace pocas semanas se deshizo en elogios hacia él.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

