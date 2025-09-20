Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia lluvias fuertes acompañadas de tormentas este domingo en la Comunitat y activa los avisos naranja y amarillo
Carlos Álvarez y Etta Eyong, celebrando un gol en Girona. EFE
Crónica Girona-Levante

Carlos Álvarez y Etta Eyong, el dúo sacapuntos del Levante

El andaluz y el camerunés dan la primera victoria de la temporada al conjunto granota en una exhibición del equipo de Calero tras aprovechar la autodestrucción del frágil Girona, que terminó con dos expulsados

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 16:02

Conocerán el término de 'dúo dinámico', empleado para definir esas parejas de deportistas decisivos que ayudan a los grandes equipos a triunfar. Ejemplos como Michael ... Jordan y Scottie Pippen en los Chicago Bulls, o Shaquille O'Neal y Kobe Bryant en los Lakers vienen a la mente en el baloncesto. También aplicable al fútbol, con duplas como Xavi Hernández y Andrés Iniesta en el centro del campo del mejor Barça. Pues este Levante ya tiene claro su dúo dinámico, que se presentó al público mundial en Girona: Karl Etta Eyong y Carlos Álvarez son las estrellas del equipo entrenado por Julián Calero, y se convierten oficialmente en el dúo sacapuntos granota.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Escarlett ya es persona: la jueza ordena inscribir en el Registro Civil a la bebé no nacida en la dana
  2. 2 El rascacielos residencial más alto de Europa estará en la Comunitat: 230 metros con skybar, cine y piscinas climatizadas
  3. 3 Detenido el conductor del patinete que huyó tras atropellar a una mujer de 70 años en Torrent
  4. 4

    Le pierden a una mujer la vesícula en el hospital y al encontrarla, el análisis revela que tiene un cáncer muy avanzado
  5. 5 Seis heridos tras saltarse un vehículo un control de la Guardia Civil en la AP-7 y embestir a una patrulla
  6. 6 Aemet activa este fin de semana un aviso amarillo en Valencia y Castellón por lluvias y tormentas e indica donde caerán
  7. 7 Cortes de tráfico en la A-7 por obras hoy sábado: horarios e intinerarios alternativos
  8. 8

    Otra noche de tensión por las novatadas en Valencia
  9. 9

    MAPA | ¿Casado o sin compromiso? Descubre el estado civil de tu vecino
  10. 10

    Polo despreció el mail de las 18.43 horas sobre el enorme caudal del Poyo: «¿A quién iba a llamar?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Carlos Álvarez y Etta Eyong, el dúo sacapuntos del Levante

Carlos Álvarez y Etta Eyong, el dúo sacapuntos del Levante