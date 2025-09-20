Carlos Álvarez y Etta Eyong, el dúo sacapuntos del Levante

Conocerán el término de 'dúo dinámico', empleado para definir esas parejas de deportistas decisivos que ayudan a los grandes equipos a triunfar. Ejemplos como Michael ... Jordan y Scottie Pippen en los Chicago Bulls, o Shaquille O'Neal y Kobe Bryant en los Lakers vienen a la mente en el baloncesto. También aplicable al fútbol, con duplas como Xavi Hernández y Andrés Iniesta en el centro del campo del mejor Barça. Pues este Levante ya tiene claro su dúo dinámico, que se presentó al público mundial en Girona: Karl Etta Eyong y Carlos Álvarez son las estrellas del equipo entrenado por Julián Calero, y se convierten oficialmente en el dúo sacapuntos granota.

El camerunés y el andaluz ya deciden partidos con sus goles y sus asistencias, y además tienen un escudero de lujo como Iván Romero, que sigue de dulce en este inicio de curso, para cerrar un tridente ofensivo letal que destrozó al equipo de Montilivi para que el Levante consiguiera sumar su primera victoria de la temporada en el regreso a la Primera División. Tres puntos que hacían mucha falta, para poder respirar y salir de los puestos de descenso antes de una semana de muchos partidos. Y además, hundiendo a un rival que apunta a ser directo en la lucha por la permanencia, porque este Girona está muy lejos de aquel equipo que maravilló hace un par de años entrando en Champions. Los catalanes se autodestruyeron con dos expulsiones y demostraron una fragilidad muy peligrosa a largo plazo.

Girona FC Gazzaniga, Arnau (Francés, 46'), Reis, Blind, Álex Moreno, Witsel, Ounahi (Bryan Gil, 75'), Iván Martín, Asprilla (Rincón, 46'), Roca (Portu, 53'), Vanat (Solís, 53'). 0 - 4 Levante UD Ryan, Toljan, Elgezabal, Moreno, Manu Sánchez, Vencedor (Olasagasti, 72'), Oriol Rey (Koyalipou, 72'), Carlos Álvarez (Arriaga, 72'), Brugué, Romero (Pablo Martínez, 72') y Etta Eyong (Morales, 72'). Goles 0-1, Etta Eyong (43'). 0-2, Carlos Álvarez (49'). 0-3, Iván Romero (70'). 0-4, Goduine Koyalipou (90+3').

Árbitro Quintero González (Comité andaluz). Amonestó a Arnau, Vencedor, Carlos Álvarez, Manu Sánchez y Rincón. Expulsó por doble amarilla a Witsel y por roja directa a Reis.

Incidencias 11.048 espectadores en el Estadi de Montilivi.

El Levante se plantó en Montilivi con mucha personalidad, siendo consciente de la importancia del partido. El Girona, nervioso por su situación clasificatoria y el runrún que persigue a Míchel tras el mal inicio de curso, sentía esa presión de tener que cumplir con altas expectativas, y eso seguramente jugó en contra de los catalanes. Las imprecisiones de los locales permitían al Levante tener el partido controlado con relativa tranquilidad, llegando hasta a dominar la posesión del balón por momentos, durmiendo el ritmo de partido y pudiendo acumular largas jugadas moviendo el esférico de lado a lado.

En esa realtiva tranquilidad el Levante se mostraba superior, aunque el encuentro carecía de ocasiones, hasta que todo cambió a la media hora de encuentro. Quintero González tenía la mano rápida con las cartulinas y Axel Witsel, que ya se había cargado con una amarilla, fue a una disputa con Unai Vencedor, a la que llegó muy tarde, pisando la bota del centrocampista granota. El árbitro no se lo pensó y le mostró la segunda cartulina, expulsándole y dejando al Girona con uno menos. Todo se ponía de cara para el Levante, que ya estaba sintiéndose superior, pero ahora lo iba a ser también numéricamente hablando. De ahí nació la primera ocasión clara, en un córner. Centro al segundo palo, que conecta con Matías Moreno, que vuelve a meterla al área. Peina Unai Elgezabal, y Roger Brugué, con un testarazo, se estrella con el poste. Ahí el Levante descubrió la debilidad gironí en el juego aéreo, y no tardaría mucho en volver a insistir. Y esta vez, iba a ir para dentro. Carlos Álvarez abrió a banda derecha, donde apareció Jeremy Toljan, que muy inteligentemente, colgó el esférico al meollo, donde se erigió Etta Eyong con un salto que superó al frágil Daley Blind. Con un remate cruzado de 'killer', el camerunés marcaba el primer tanto de la tarde y firmaba su segundo gol como levantinista en dos partidos.

El Girona acusaba el duro doble golpe recibido de la expulsión y el gol encajado, pero mandó un aviso con un tiro lejano de Álex Moreno, que salió rozando el palo. El partido se marchaba al descanso con la sensación de que todo estaba saliendo de cara, pero que no había que vender la piel del oso antes de cazarlo. Míchel movía el banquillo tras la reanudación en busca de algo diferente, pero este Girona debe haber recibido algún tipo de mal fario, porque Vitor Reis elevó demasiado su pierna en una disputa con Carlos Álvarez, al que terminó clavándole los tacos con un plantillazo en el muslo del levantinista. El árbitro no dudó al estar frente a la jugada y sacó la roja directa al brasileño cedido por el Manchester City. De la nada, el Girona empezaba ya la segunda parte con otro menos y se quedaba con nueve. Y para colmo, el mago granota decidió después convertir esa misma falta que había recibido en la frontal del área en un golazo. El sevillano sacó un gran disparo, que eso sí, se coló en una apertura imperdonable para la barrera local, que permitió que el disparo se colara por donde no debía, acabando en el primer gol en la élite del talento granota. El Levante, por tanto, se ponía 0-2 nada más empezar la segunda parte y con una ventaja númerica de dos jugadores más. Un partido totalmente placentero y resuelto.

Pudieron ser más, porque el Levante siguió insistiendo. Tuvo otra ocasión clara Brugui, e Iván Romero se topó con el palo tras recortar a Paulo Gazzaniga después de un impresionante pase al hueco del de siempre, de Carlos Álvarez. Y de hecho, fueron más. Romero pudo ver portería aprovechando la pasividad defensiva del Girona, culminando una gran jugada con Etta Eyong, haciendo una pared en el área rival, y después rematando en el área pequeña a bocajarro tras la asistencia del camerunés. Calero, consciente de que el partido estaba controlado, empezó a dosificar minutos con sus sustituciones, sabiendo que en menos de 72 horas deberá recibir al Real Madrid en el Ciutat de València en la jornada intersemanal. El técnico granota, que ya había sustituido al debutante Vencedor por Jon Ander Olasagasti, realizó una cuádruple sustitución del tirón tras el tercer gol: Etta, Romero, Carlos y Oriol Rey por José Luis Morales, Goduine Koyalipou, Pablo Martínez y Kervin Arriaga. De hecho, el delantero centroafricano consiguió culminar la goleada metiendo su primer tanto como levantinista ya en el tiempo de añadido, empujando a placer bajo palos.