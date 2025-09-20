Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Azzedine Ounahi lucha por el balón con el centrocampista Unai Vencedor. EFE/David Borrat

Calero arenga a sus futbolistas tras la expulsión de Witsel: «No cambia nada. Sed agresivos»

El Levante disfruta de superioridad numérica merced a las dos amarillas vistas por el centrocampista del Girona

Alberto Martínez de la Calle

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 15:01

Por primera vez en lo que va de temporada, una cartulina roja irrumpe en un partido del Levante. Y ha ocurrido para dar alas a ... los futbolistas granotas. El conjunto de Julián Calero disfruta de superioridad numérica desde el minuto 29 merced a las dos amarillas vistas por Axel Witsel. El encuentro se pone de cara para el conjunto azulgrana. Justo después de la expulsión, aprovechando la breve pausa de hidratación, el preparador granota ha arengado a los suyos con un contundente mensaje. «No cambia nada. Vamos a apretar a los centrales para que se agobien. Masticad el balón y sed inteligente y agresivos», ha proclamado el entrenador tal y como han captado los micrófonos de DAZN.

