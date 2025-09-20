Calero arenga a sus futbolistas tras la expulsión de Witsel: «No cambia nada. Sed agresivos» El Levante disfruta de superioridad numérica merced a las dos amarillas vistas por el centrocampista del Girona

Alberto Martínez de la Calle Valencia Sábado, 20 de septiembre 2025, 15:01 Comenta Compartir

Por primera vez en lo que va de temporada, una cartulina roja irrumpe en un partido del Levante. Y ha ocurrido para dar alas a ... los futbolistas granotas. El conjunto de Julián Calero disfruta de superioridad numérica desde el minuto 29 merced a las dos amarillas vistas por Axel Witsel. El encuentro se pone de cara para el conjunto azulgrana. Justo después de la expulsión, aprovechando la breve pausa de hidratación, el preparador granota ha arengado a los suyos con un contundente mensaje. «No cambia nada. Vamos a apretar a los centrales para que se agobien. Masticad el balón y sed inteligente y agresivos», ha proclamado el entrenador tal y como han captado los micrófonos de DAZN.

Witsel, uno de los fichajes de campanillas del Girona, ha entrado con las revoluciones disparadas en el encuentro. Tras la tarjeta vista en el minuto 17 por una entrada a Carlos Álvarez, el internacional belga se ha ido a la calle por un peligrosa plancha sobre Unai Vencedor. A partir de ese momento, el Levante se ha sentido más liberado. Brugui ha avisado con un cabezazo al palo. E instantes después, en el minuto 43, Etta Eyong ha adelantado al Levante. El delantero camerunés, la gran esperanza goleadora de los granotas, ha sumado su segundo tanto.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión