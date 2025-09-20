El 1x1 del Girona-Levante: Etta Eyong y Carlos Álvarez brillan sobre el colectivo La primera victoria en Liga conseguida en Montilivi confirma la mejora del conjunto granota y permite ver grandes destellos individuales

Eric Martín Valencia Sábado, 20 de septiembre 2025, 17:56 | Actualizado 18:06h.

A nivel colectivo, el Levante UD firmó su mejor partido y rozó la perfección. Cuatro goles a favor, portería a cero y consolidando el potencial a partir de la zona de tres cuartos. Un '10' a nivel grupal.

Mathew Ryan Portero 7

El Girona no exigió demasiado y Ryan vivió un encuentro bastante tranquilo bajo palos. Apenas tuvo que mancharse. En las jugadas que los locales merodearon por su portería, transmitió seguridad. La continua comunicación con el resto de sus compañeros respalda al australiano.

Jeremy Toljan Lateral derecho 9

El alemán se confirma como una de las grandes sensaciones de este inicio de temporada. Su partido simplemente fue impecable: sin ningún error en defensa, dando apoyo en labores ofensivas y regalando un nuevo pase de gol. Con esta contribución, ya suma dos asistencias.

Unai Elgezabal Defensa central 8

Poco a poco, Elgezabal va recuperando sensaciones y se aclimata a lo que es el fútbol de máximo nivel. Ni Vanat ni Abel Ruiz supieron profundizar por esa zona central de la defensa granota. Su veteranía fue determinante en una jornada así, donde no se complicó en ninguna de sus intervenciones.

Matías Moreno Defensa central 9

Cuando el argentino ha tenido opción de asentarse en el once, está demostrando la razón del por qué se apostó por su fichaje. Sacando ventaja de su físico y con una gran contundencia en el juego aéreo, Matías Moreno fue el mariscal en esa primera línea. También envió un remate al palo.

Manu Sánchez Lateral izquierdo 8

Acostumbrados a la excelencia del lateral, en esta ocasión tuvo que ser más temperamental por la profundidad de la banda derecha del Girona. No obstante, Manu Sánchez estuvo más que correcto e incluso tras ser amonestado, cuando tuvo que medir más sus acciones, se mostró muy férreo.

Oriol Rey Centrocampista 8

Fortalecido después de varias actuaciones previas en que quedó en el punto de mira y se replanteó su titularidad. Estuvo en la misma sintonía que todo el colectivo del Levante. Sobre todo, priorizó el posicionamiento para dar más libertad al resto de futbolistas azulgranas y todo fluyó.

Unai Vencedor Centrocampista 6

El jugador vasco vivió su estreno oficial como granota y lo hizo como titular. Estuvo correcto y sin grandes lujos. Una madrugadora tarjeta amarilla le hizo no correr excesivos riesgos para tener un papel más determinante en el encuentro. Se asoció bien con los compañeros de segunda línea.

Carlos Álvarez Interior derecho 10

Nuevo recital del menudo mediapunta. Estrenó su cuenta goleadora en Primera con un certero remate de falta directa, combinó a la perfección especialmente en la zona de tres cuartos cuando el Levante más le necesitaba y sacó a relucir otros destellos individuales de su calidad.

Roger Brugué Interior izquierdo 7

El polivalente atacante jugaba en casa y regresó a la titularidad. No tuvo influencia directa en ninguno de los goles anotados, pero sí cumplió con un notable partido de mucho desgaste físico y después de haber sido ensalzado por Julián Calero en la previa. Ejerció como un auténtico capitán.

Iván Romero Delantero 10

Al atacante de La Solana sólo le estaba faltando el gol. Y el pichichi lo consiguió justo antes de ser sustituido. Previamente, había demostrado su gran estado de forma, destacando por su movilidad y culebreando delante de los defensas y portero rival, con un remate al palo incluido.

Etta Eyong Delantero 10

Todo el mundo quiere a Etta. Dos partidos disputados como azulgrana e incrementa sus estadísticas individuales con un nuevo gol y una asistencia. Su toque sutil de cabeza sirvió para adelantar al Levante. Además, supo interpretar cuando tuvo que retroceder metros para apoyar al colectivo.

Jon Ander Olasagasti Centrocampista 7

Entró a los pocos minutos de la reanudación para dar aire fresco. Cumplió a la perfección con su deber y no dio opción al Girona a que fluyera.

Pablo Martínez Centrocampista 7

Fue una de las víctimas de los cambios iniciales de Calero. Tras su entrada, estuvo correcto, aunque se precipitó en un par de finalizaciones.

Kervin Arriaga Centrocampista 7

Hizo el trabajo más sucio y en un partido de tantos destellos e individualidades, el hondureño fue más discreto. Sin errores ni aciertos relevantes.

José Luis Morales Delantero 6

'El Comandante' debe seguir adaptándose a su nuevo rol. En los apenas 20 minutos disputados, apenas se mencionó su nombre.

Goduine Koyalipou Delantero 9

El centroafricano puso la puntilla a la goleada del Levante. Como segunda espada, no se le pudo pedir más y estrena su cuenta de goles.

Julián Calero Entrenador 9

El técnico madrileño afianza el cambio de sistema con un resultado perfecto. Su lectura fue impecable, aunque agotó pronto sus sustituciones.