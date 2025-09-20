El arrollador arranque de Etta Eyong: «Estoy feliz de seguir sumando»
El delantero camerunés apela a Piccolo, personaje de Dragon Ball, en sus celebraciones
Valencia
Sábado, 20 de septiembre 2025, 17:03
Se ha metido a la afición en el bolsillo a las primeras de cambio. Etta Eyong conjuga un exquisito talento con una personalidad genuina. ... Su originalidad también queda patente en sus celebraciones de gol. «Las hago así por un personaje de Dragon Ball que me gusta mucho. Es Piccolo. Me encanta porque ayuda a las personas a crecer», ha comentado el delantero camerunés tras la victoria ante el Girona en declaraciones a DAZN.
En sus dos partidos con la camiseta del Levante, Eyong suma un par de tantos y una asistencia. Y en las tres primeras jornadas de Liga, en las que defendió los colores del Villarreal, se lució con una diana y dos pases de gol. Un arranque de temporada arrollador.
Sin embargo, el joven Eyong, de sólo 21 años, derrocha humildad: «Quiero agradecer el trabajo que ha hecho el equipo. Lo importante son los tres puntos. Personalmente, estoy feliz de seguir sumando. Ahora mismo lo más importante es hacer mi trabajo en el campo y ayudar al equipo».
