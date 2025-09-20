Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Aemet anuncia lluvias fuertes acompañadas de tormentas este domingo en la Comunitat y activa los avisos naranja y amarillo
Etta Eyong cabecea el balón durante el partido contra el Girona. EP

El arrollador arranque de Etta Eyong: «Estoy feliz de seguir sumando»

El delantero camerunés apela a Piccolo, personaje de Dragon Ball, en sus celebraciones

Alberto Martínez de la Calle

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 17:03

Se ha metido a la afición en el bolsillo a las primeras de cambio. Etta Eyong conjuga un exquisito talento con una personalidad genuina. ... Su originalidad también queda patente en sus celebraciones de gol. «Las hago así por un personaje de Dragon Ball que me gusta mucho. Es Piccolo. Me encanta porque ayuda a las personas a crecer», ha comentado el delantero camerunés tras la victoria ante el Girona en declaraciones a DAZN.

