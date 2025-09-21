La estrategia para que Carlos Álvarez no se escape en enero

Con el mercado estival cerrado hace apenas 20 días, la secretaría técnica del Levante encara una delicada operación que puede marcar el futuro deportivo y ... económico de la entidad. Carlos Álvarez es un futbolista diferente. De los que cautiva con un par de gestos sobre el césped. Un caramelo que sólo ha necesitado 265 minutos para descubrirse en Primera División. El joven mediapunta, condicionado por una pubalgia durante la pretemporada, encadena tres titularidad y ya está causando sensación con sus genialidades entre líneas. El Benfica apostó fuerte por su fichaje a finales de agosto, pero no hubo acuerdo entre clubes pese a que la oferta acariciaba los 18 millones de euros. La afición dio un suspiro de alivio. Ahora, la directiva granota sabe que no puede relajarse y ya ha puesto en marcha la estrategia para que su mago no se escape en enero. Urge un blindaje en forma de renovación para ahuyentar a los pretendientes, al menos, hasta el próximo verano. En los despachos de Orriols saben que, en condiciones normales, el valor del jugador va a dispararse. Y la permanencia resulta innegociable para alcanzar la estabilidad financiera.

Montilivi fue testigo del primer gran recital de Carlos Álvarez en la máxima categoría. El sevillano, a sus 22 años, forzó la expulsión de Vitor Reis, marcó el 0-2 de golpe franco y desbarató la defensa del Girona con sus movimientos y sus pases en profundidad.

«Es un sueño, desde pequeño llevaba buscando poder hacer un gol en Primera. Esperemos que sean muchos más, pero lo más importante es el equipo, que todos nos podamos ayudar aportando nuestro granito de arena y, a raíz de ahí, formemos un gran bloque y sigamos creciendo a pasos agigantados», ha comentado Carlos Álvarez en declaraciones facilitadas por el club.

Carlos Álvarez inauguró su cuenta anotadora en Primera División. Sin olvidar la exquisita asistencia que se sacó de la chistera una jornada antes frente al Betis. El sevillano maravilló la pasada temporada en Segunda liderando el ascenso del Levante con siete dianas y once pases de gol. Ahora se luce entre los grandes.

Con contrato hasta 2027 y una cláusula de rescisión de 25 millones, el Levante tiene claro que debe reforzar el contrato de Carlos Álvarez urgentemente. Antes de que el mercado invernal esté a la vuelta de la esquina. De esta forma, la directiva azulgrana ya ha puesto en marcha las conversaciones con el futbolista con el objetivo de ampliar el vínculo hasta 2029 con un ostensible incremento de su salario y de su precio.

El Levante, consciente de que lloverán las ofertas si Carlos Álvarez mantiene la línea con la que ha aterrizado en Primera, pretende blindar al andaluz con una cláusula de rescisión más elevada. «Para nosotros es un jugador vital, un emblema para el club y espero que en Primera lo siga demostrando. Hemos empezado a hablar para su renovación. Ha demostrado que está a gusto y es un orgullo para todos los granotas», afirmó el director deportivo azulgrana, Héctor Rodas, ayer en DAZN.

Carlos Álvarez llegó al Levante en 2023 procedente del Sevilla. Igual que Iván Romero. Y ambos lo hicieron sin el pago inicial de un traspaso, aunque se incluyeron variables por objetivos y diferentes derechos. Por ejemplo, en el caso del talentoso centrocampista, la entidad hispalense se habría llevado el 40 por ciento de los ingresos si se hubiese zanjado su venta este verano. A partir de enero, esa cifra se reduce y pasa al 30 por ciento.