Carlos Álvarez celebra su gol ante el Girona. EP

La estrategia para que Carlos Álvarez no se escape en enero

El vistoso aterrizaje del sevillano en Primera obliga al Levante a acelerar el blindaje del futbolista y adelantarse a los pretendientes

Alberto Martínez de la Calle

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Domingo, 21 de septiembre 2025, 16:30

Con el mercado estival cerrado hace apenas 20 días, la secretaría técnica del Levante encara una delicada operación que puede marcar el futuro deportivo y ... económico de la entidad. Carlos Álvarez es un futbolista diferente. De los que cautiva con un par de gestos sobre el césped. Un caramelo que sólo ha necesitado 265 minutos para descubrirse en Primera División. El joven mediapunta, condicionado por una pubalgia durante la pretemporada, encadena tres titularidad y ya está causando sensación con sus genialidades entre líneas. El Benfica apostó fuerte por su fichaje a finales de agosto, pero no hubo acuerdo entre clubes pese a que la oferta acariciaba los 18 millones de euros. La afición dio un suspiro de alivio. Ahora, la directiva granota sabe que no puede relajarse y ya ha puesto en marcha la estrategia para que su mago no se escape en enero. Urge un blindaje en forma de renovación para ahuyentar a los pretendientes, al menos, hasta el próximo verano. En los despachos de Orriols saben que, en condiciones normales, el valor del jugador va a dispararse. Y la permanencia resulta innegociable para alcanzar la estabilidad financiera.

