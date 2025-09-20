Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente Aemet anuncia lluvias fuertes acompañadas de tormentas este domingo en la Comunitat y activa los avisos naranja y amarillo
Carlos Álvarez celebra su gol ante el Girona. EFE/David Borrat

Carlos Álvarez se estrena en Primera

El sevillano inaugura su cuenta goleadora en la máxima categoría con un tanto de golpe franco

Alberto Martínez de la Calle

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 15:53

Carlos Álvarez ya hace de las suyas en Primera División. La magia que desplegó la temporada pasada en Segunda ha comenzado a asombrar en ... los campos de la máxima categoría española. Eso está haciendo este sábado en Montilivi. El centrocampista sevillano se ha encargado de firmar el 0-2 frente al Girona. Y lo ha hecho de un modo poco habitual en él, ya que ha marcado de golpe franco. El mediapunta andaluz, además, está ofreciendo un recital a base de movimientos y pases entre líneas.

