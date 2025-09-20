Carlos Álvarez se estrena en Primera

Carlos Álvarez ya hace de las suyas en Primera División. La magia que desplegó la temporada pasada en Segunda ha comenzado a asombrar en ... los campos de la máxima categoría española. Eso está haciendo este sábado en Montilivi. El centrocampista sevillano se ha encargado de firmar el 0-2 frente al Girona. Y lo ha hecho de un modo poco habitual en él, ya que ha marcado de golpe franco. El mediapunta andaluz, además, está ofreciendo un recital a base de movimientos y pases entre líneas.

En el minuto 48, Carlos Álvarez ha sufrido la peligrosa entrada de Vitor Reis en la frontal del área. Una acción que ha supuesto la roja directa para el defensa brasileño. El Girona se quedaba con nueve futbolistas, ya que en el primera parte había sido expulsado Axel Witsel. El mismo mediapunta del Levante ha sumido la responsabilidad en el lanzamiento de la falta directa y, con un disparo que ha encontrado el agujero en la barrera, ha marcado su primer gol en la máxima categoría.

Carlos Álvarez, quien la pasada temporada lideró el ascenso del Levante con siete tantos y once asistencias, ya ha comenzado a demostrar su talento en Primera División. De momento, suma una diana y un pase de gol.

Después de que el Benfica tratara de fichar a Carlos Álvarez en el tramo final del mercado estival, el Levante ha puesto en marcha las negociaciones para tratar de blindar al joven sevillano con un contrato hasta 2029.

«Carlos Álvarez para nosotros es un jugador vital, un emblema para el club y espero que en Primera lo siga demostrando. Hemos empezado a hablar para su renovación. Ha demostrado que está a gusto y es un orgullo para todos los granotas», ha comentado el director deportivo del Levante, Héctor Rodas, en DAZN antes del partido contra el Girona.