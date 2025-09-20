Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Julián Calero y Míchel se saludan antes del partido en Montilivi. EP

Calero: «Ya se va reconociendo al Levante»

El entrenador del Levante considera «completamente justas» las expulsiones de los dos futbolistas del Girona

Alberto Martínez de la Calle

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Sábado, 20 de septiembre 2025, 17:02

«Ha salido todo a pedir de boca». Julián Calero no podía estar más satisfecho después de la goleada rubricada en Montilivi, donde el ... Levante ha aprovechado la superioridad numérica para arrollar al Girona. «Las expulsiones han sido completamente justas. El equipo ha tenido tranquilidad y seguridad y esta es la base en la que nos queremos asentar para ser competitivos. Sabemos que vamos a estar en la zona de abajo. Lo que quiero es que mi equipo tenga una identidad, y ya se le va reconociendo. Eso es lo que más me satisface de la victoria de hoy», ha comentado el técnico granota.

