Calero: «Ya se va reconociendo al Levante»

«Ha salido todo a pedir de boca». Julián Calero no podía estar más satisfecho después de la goleada rubricada en Montilivi, donde el ... Levante ha aprovechado la superioridad numérica para arrollar al Girona. «Las expulsiones han sido completamente justas. El equipo ha tenido tranquilidad y seguridad y esta es la base en la que nos queremos asentar para ser competitivos. Sabemos que vamos a estar en la zona de abajo. Lo que quiero es que mi equipo tenga una identidad, y ya se le va reconociendo. Eso es lo que más me satisface de la victoria de hoy», ha comentado el técnico granota.

Calero ve un punto de inflexión: «Es un día importante. Queríamos empezar a encontrar el equipo, que sea un equipo que compita bien en todas las fases. No me preocupa tener más menos posesión que mi rival. Nos faltaba la confianza, la seguridad que dan los puntos. Hoy por fin hemos encontrado un Levante diferente».

Se trata de la primera victoria azulgrana en el retorno a la máxima categoría: «Sabe fantásticamente bien. El equipo había hecho méritos para conseguir puntos pero a veces el fútbol no te los da. Que sepa todo el mundo que estamos aquí, que somos competitivos y que somos capaces de hacer cosas bien».

Calero ha tocado algunas teclas. Por ejemplo, el debut como titular de Unai Vencedor: «Hemos cambiado un poco la estructura. Hemos cambiado sistema y algunos jugadores dentro de la misma idea de juego. El Levante sigue siendo reconocible y eso es lo que más me congratula». El técnico recuerda las circunstancias del club: «Mis jugadores están debutando en Primera, están saliendo del cascarón de Primera. Eso es muy bueno porque tienen mucho hambre. A ver hasta dónde nos da el nivel. Hoy hemos demostrado que somos capaces. El Levante va a pelear. Lo va a tener difícil. Hemos visto los límites salariales y el nuestro es el segundo más bajo. Haces los que puedes, pero tenemos alma, corazón, buenos jugadores y ganas. Vamos a ser un equipo que compita bien».