Julián Calero espera hasta diez fichajes

Escasos días para la clausura de junio y sin incorporaciones anunciadas. Dos meses por delante para elaborar la plantilla del regreso a Primera División, en ... la que Héctor Rodas y José Gila asumen el peso de acertar con sus movimientos. Los laterales derechos Toljan y Víctor García deben ser las primeras altas, después de que días atrás se alcanzara un acuerdo por ambos, a falta únicamente de la firma. Sin embargo, tocará realizar un trabajo minucioso para encajar las piezas que faltan del puzle, con hasta diez altas en total.

En todas las líneas se necesitarán refuerzos. No está descartado que incluso también haya que acudir al mercado a por un guardameta, porque Andrés Fernández concluye contrato y todavía no hay novedades sobre su posible continuidad. El denominador común tendrá que ser el de mimar hasta el más mínimo euro disponible. Porque aunque el Levante UD tiene un cierto margen de recursos económicos a razón del 20% de los beneficios que dejaron las ventas de Andrés García y Kochorashvili, el verano es largo y cualquier suceso imprevisto puede forzar a llevar la mano a la hucha. Kervin Arriaga será uno de esos casos, si se establece en próximas fechas la fórmula del traspaso, al considerarse una buena oportunidad y en una posición especialmente clave.

Al margen de estos dos laterales diestros, de Kervin Arriaga y del hipotético portero, hay posiciones en que urgen efectivos. El puesto de central es otro de ellos. La vacante que deja Ignasi Miquel, con el que se decidió no mantener el vínculo en Primera División, fuerza al fichaje de un central. Mínimo un zaguero y no se descartan dos, ya que con Cabello hay discrepancias internas y su salida no está descartada. Igualmente, urge completar la defensa con una alternativa a Diego Pampín. En este caso, tal y como ocurre en el otro lateral, la apuesta por un jugador multifuncional, sea como extremo o central, cobra fuerza.

En la zona de mandos, y a falta del ya citado Arriaga, también es imprescindible un centrocampista de perfil más creativo. Aunque Pablo Martínez y Sergio Lozano cumplirían con ese rol, con el 4-4-2 habitual de Julián Calero han quedado más escorados a una de las bandas. Por ello, se busca un complemento y que ejerza con galones para alinearse con los jugadores ya en nómina. Igualmente, como ha ocurrido con Víctor García, se está abierto a estudiar un jugador más de banda para dar variantes, en caso de que el técnico decida modificar los esquemas en algunas jornadas durante la Liga.

Y en la zona de goleadores, también hay trabajo pendiente. Junto a los Brugui, Iván Romero, Morales y Carlos Espí, donde algunos de ellos pueden actuar con otros roles, ahora mismo las negociaciones están en un punto muerto con Álex Forés. Sin embargo, sea mediante una cesión previa renovación del Villarreal o abordando un traspaso, el Levante quiere contar con él. Igualmente, se rastrea un '9' de los de antes, de los de la época gloriosa del equipo en la élite. Este delantero debe ser uno de los jugadores que marque las diferencias, en una combinación de destacar tanto en el apartado físico como atacando los espacios. Pero este apunta a demorarse y dependerá de los recursos sobrantes.