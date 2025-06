La plantilla del Levante se revaloriza notablemente tras el ascenso

Cuando pasen los años y se eche la vista atrás en el tiempo, lo conseguido esta temporada 2024-25 por el Levante UD tendrá ... si cabe un mérito más al alza. Ha sido probablemente la Segunda División de más calidad y competida de la historia. Solo con ver el cartel y la historia de los equipos que la compusieron, a uno le quitaba el hipo. Pero el decano valenciano supo imponerse a todos ellos, además como campeón de la categoría. La llegada del entrenador Julián Calero, el acierto en los partidos, el reseteo mental después de varios años encadenados a las decepciones... Y, sobre todo, por una plantilla que tanto individualmente como en conjunto ha superado las expectativas, hasta el punto incrementar su valor notablemente al término de la competición.

Del Levante de hace un año al actual, los nombres son los mismos, pero su caché en el mercado es distinto. Entre todos los miembros que compusieron el plantel azulgrana, se ha experimentado un aumento de valor de 5,05 millones de euros. Actualmente, en su conjunto, permite al club tener recursos suficientes y que se cifre en 29,45 millones de euros el valor del mercado total de la plantilla, según los registros que recoge el portal especializado Transfermarkt.

En la cúspide se encuentra el que, sin lugar a dudas, ha sido el MVP granota por excelencia, Carlos Álvarez. El mediapunta andaluz de 21 años se ha consagrado como la figura del equipo, demostrando grandes dotes técnicos y ha realizado importantes contribuciones traducidas en la faceta ofensiva, con once asistencias y siete goles anotados, entre ellos el gol que permitió certificar el ascenso en el último minuto del partido disputado en El Plantío. Carlos Álvarez incrementa un 50% su valor anterior, con una subida súbita de dos 'kilos', que le hacen convertirse en el jugador más cotizado, con un precio de 6 millones de euros.

Entre la inflación de precios, destacan otros que han tenido una importante influencia para el equipo de Julián Calero. Tanto Giorgi Kochorashvili, que ya se despidió del club con destino al Sporting de Portugal, como Carlos Espí también experimentan una subida de un millón. Especialmente llamativo es el caso del delantero de Tavernes de la Valldigna, que pese a su escasa participación ha sido eficaz en la faceta goleadora y por sus 19 años de edad y perfil físico hacen tenerlo en cuenta. Brugui, Iván Romero, Pampín, Dela y Álex Forés completan este cupo en el apartado más positivo.

Entre los que se quedan en un camino intermedio, da para hacer un equipo completo. Son once los futbolistas que no se ven afectados por su anterior valor fijado. A pesar de sus intermitencias constantes, Pablo Martínez continúa en los puestos más altos de la clasificación, con dos millones de valor. Por otra parte, a pesar de relevancia manifiesta en los esquemas levantinistas, Oriol Rey (1,6 M) y Elgezabal (0,7 M) no sufren alteraciones de ningún tipo.

Ya en los escalafones más bajos, son apenas tres los futbolistas que son víctimas de una rebaja en su cotización, por distintas circunstancias. Dos de ellos también han tenido voz cantante, como son el guardameta Andrés Fernández, que pasa de 0,3 a 0,25 millones, o el pichichi Morales, que es la bajada más notoria, de 0,7 a 0,5 millones. En ambos casos, está justificada por su avanzada edad. El tercero en discordia es Manu Sánchez, que se traduce en una disminución de 100.000 euros, debido a su bajo rendimiento tras formalizarse su incorporación al club con sede en Orriols.