El central argentino que vinculan con el Levante

Martes, 24 de junio 2025, 12:00

El mercado de fichajes afronta unas semanas decisivas, en las que los entrenadores quieren gozar de los primeros refuerzos confirmados para el inicio de la pretemporada. En el Levante UD, uno de los principales objetivos pasa por reforzar la defensa. Y mientras se espera la oficialidad de Jeremy Toljan y Víctor García, ahora se vincula otro nombre a un posible interés granota.

El central Matías Moreno es uno de los jugadores que estarían en la órbita de la dirección deportiva del Levante, según ha avanzado Di Marzio. El zaguero argentino de 21 años no solo cuenta con ese interés por parte de los de Orriols, sino que el Espanyol sigue su pista. Tampoco se descarta que pueda seguir en la Serie A, como informa el citado periodista.

Matías Moreno milita actualmente en la Fiorentina, club con el que apenas ha disputado cuatro partidos esta temporada. Previamente, llegó procedente de Belgrano. Su irrupción estelar en la liga de Argentina le valió para dar el salto a Europa y firmar un contrato hasta 2029 con los 'viola'. No obstante, para no frenar su progresión, se valora que salga cedido durante el próximo año.

Tras la no renovación de Ignasi Miquel, que tras el ascenso quedó desvinculado y se decidió no apostar por su continuidad, la intención inicial del Levante pasa por contar con un perfil contrastado en la categoría. A pesar de todo, no se cierran las puertas a ninguna oportunidad del mercado y es ahí donde el nombre de Matías Moreno hace su acto de presencia, si bien se contemplan antes otras prioridades.