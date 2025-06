El jugador del Levante que se despide de sus aficionados en redes sociales

Marcos Sánchez Valencia Lunes, 16 de junio 2025, 18:10 | Actualizado 18:30h. Comenta Compartir

Ignasi Miquel ya se ha despedido del Levante y sus aficionados. Como ya se avanzó la semana pasada en LAS PROVINCIAS, el central que firmó el pasado enero en el mercado de fichajes para ayudar a los granotas a conseguir el ascenso a Primera no entraba en los planes de la dirección deportiva, por lo que abandonaría el club tras disputar nueve partidos.

Esta realidad ya es mucho más cercana, porque el propio jugador de 32 años ha publicado en sus redes sociales un mensaje de despedida que confirma rotundamente la información que se dio en este periódico. Estas han sido las palabras que ha dedicado Ignasi Miquel a los seguidores granotas:

Hola, granotes. Han sigut uns mesos intensos, frenètics i increïblement bonics amb vosaltres. Hem patit i lluitat per un ascens somiat i que feliç ens ha fet a tots. Gràcies @levanteud, us desitjo molt sort! 💙❤️.

Ignasi Miquel tenía la posibilidad de dejar el club este verano. Su llegada se produjo en el pasado mercado invernal, cuando firmó un contrato por solo media temporada. Si los granotas no hubieran conseguido el ascenso, su continuidad se habría renovado automáticamente por un año más y sin necesidad de nuevas condiciones. No obstante, el Levante lo consiguió.

Es por esto que llegaba el momento de reflexionar sobre cuál sería la decisión a tomar de cara a la siguiente temporada. Y esta fue la de no contar con el veterano central.

El central fue de menos a más en esta aventura de seis meses que ha tenido en el Levante. Le costó entrar al equipo y tuvo varios fallos de peso en algunos momentos puntuales de la temporada, cuando Calero le dio la oportunidad. Prueba de ello es el penalti cometido en Almería que le costó un punto a los granotas y que podía haber supuesto un disgusto de cara al tramo decisivo del curso.

Ahora, el Levante busca un cuarto central para esta temporada tan importante que afronta. El perfil que se busca guarda similitudes con el de Ignasi Miquel: un jugador con experiencia en la élite o que cuente con la confianza tanto del área deportiva como de Danvila. Aunque todavía no hay avances concretos, una de las opciones que se han estudiado estas semanas atrás ha sido el regreso de Álex Muñoz, que podría recalar en Orriols gracias a una cláusula liberatoria que tiene con Las Palmas por el motivo del descenso.

Algobia, se despide de los aficionados en Instagram

Algobia, era otro de los jugadores, que como se informó en LAS PROVINCIAS, no continuaría en el Levante, la próxima temporada, por lo que, una hora más tarde de la despedida de Ignasi Miquel, el centrocampista también publicaba en redes sociales un mensaje dirigiéndose a los aficionados granotas:

"Queridos granotas:

Hoy me despido del lugar que ha sido mi casa durante estos dos años, siendo un honor para mí haber llevado esta camiseta y lo que representa.

Dos años en los que he vivido momentos muy buenos y momentos que no lo han sido tanto, pero sobre todo han sido dos años de mucho aprendizaje, de valorar mucho cada día, en los que tienes la gran suerte de jugar al fútbol, superar momentos difíciles y volver más fuerte.

Estoy inmensamente agradecido por haber coincidido con cada una de las personas que forman este gran club, desde mis compañeros con los que he vivido momentos inolvidables y los recordaré para siempre, entrenadores de los que he aprendido y me han dado esa confianza para sentirme futbolista y toda la gente que hace posible el día a día para todos nosotros, que tienen un papel tan fundamental como el nuestro y que no les agradecemos lo suficiente.

Y por supuesto gracias a la afición, que con todo su cariño y pasión, contribuyeron en este gran sueño.

Sin duda para mí es un orgullo haber sido partícipe de que el Levante y su afición vuelva a la máxima categoría, rodeado de compañeros mejores, donde se merece, y allí donde esté, disfrutaré como un gran granota más de los triunfos del equipo y de ver cómo consigue sus objetivos.

Gracias por tanto"