Los nuevos abonados se suman al Levante

La última temporada significó la del triunfo del Levante UD. No solo lo fue desde un ámbito deportivo, en donde el «todo va a ... salir bien» abanderado por Julián Calero significó el ascenso. También lo fue desde un punto de vista de la consolidación de la masa social. Ni en las peores dadas el levantinismo abandonó a su equipo. Más de 16.000 abonados acompañaron en este largo camino al Levante. Ahora, con el regreso a Primera División, se sumarán más y, junto a las caras nuevas, se espera registrar una de las mejores marcas históricas de socios de la entidad de Orriols.

La campaña 'Para los que se levantan' se inició el pasado miércoles y durante estos días las renovaciones online y presenciales avanzan a un ritmo frenético, hasta acariciar los 8.000, casi la mitad del teórico objetivo. Pero el Levante ya se había apresurado tiempo atrás en lo que estaba por venir. Se abrió una lista de reserva para 4.000 nuevos abonados. Apenas 23 horas duró abierto el cupo, el tiempo que se necesitó para agotarse. Posiblemente, después haya espacio para más, pero se quiere ir sobre seguro y no exceder el aforo con las limitaciones impuestas.

De entre esa multitud, una de ellas es Mariola Llopis. A sus 24 años y después de siete siguiendo las aventuras y desventuras del equipo, decide convertirse en socia. «Era el momento de dar un paso más. Por eso, por fin, me saco el abono. Porque quiero formar parte real de esta historia, desde dentro, desde la grada». Ella vivió el partido del ascenso desde la lejanía; estaba en Badajoz, por trabajo. Pero esa fue la jornada en que se confirmó que debía apoyar más de cerca a los granotas en lo que estaba por venir. «Porque el Levante no se elige, el Levante se siente», añade.

Mariola, que destaca y le enamora el Levante por su autenticidad y valores de humildad, sentimiento y trabajo, vivirá esta primera experiencia con su familia, como hacen tantas generaciones que comulgan con la pasión granota. «Compartir cada partido con los tuyos, abrazarte tras un gol, cantar juntos en la grada… Eso no tiene precio», destaca. El futuro inmediato lo ve «prometedor» y se siente feliz al saber que va a poder experimentarlo. «Este ascenso ha sido un nuevo comienzo. Un impulso cargado de fuerza. Hay cantera, hay proyecto, hay afición», sentencia.

Otro de esos casos es el de David Santonja, de 47 años. Su amor y simpatía al club siempre había estado presente desde que era pequeño. A pesar de tener amigos que eran del Barça, tenía claro su camino y todos los años ha acudido siempre y en numerosos encuentros a ver al Levante al estadio Ciutat de Valencia. «Este último año me hubiera salido mejor sacarme el abono. ¿Cómo no me voy a hacer ahora socio que subimos a Primera?», valora.

Ahora que las circunstancias se lo permiten, irá acompañado de su hijo Marc, de 16 años y también abonado. Entusiasmados ambos por volver a ver a los mejores equipos y «en un momento en que el Levante vuelve a mirar hacia arriba», sabe que van a seguir disfrutando, como este año.

Pero el presente y futuro pasa por captar a los más jóvenes, como Alberto Soler, de 8 años, que seguirá la saga familiar y se convertirá en la tercera generación en ser socio. En este año especial es cuando empezó a sentir lo que es el fútbol y el Levante. «Realmente le gusta todo. Le gusta cómo es el club, le gusta ir con camisetas del Levante a todas partes, su filosofía, su cercanía...», explica su padre Carlos.

Juntos, Alberto, Carlos y su abuelo darán más colorido a la grada del Ciutat. Y aunque como un niño que es, que sueña despierto y desea poder enfrentarse algún día al PSG, no le importaba estar en Primera o haber seguido en Segunda. «Estoy dispuesto a ver cualquier cosa con este equipo. Por encima de todo, lo que más me gusta de todo es el Levante», concluye.