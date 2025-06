Julián Calero y la lista de entrenadores debutantes en Primera División

Eric Martín Valencia Martes, 24 de junio 2025, 10:37 Comenta Compartir

Los banquillos para la temporada 2025-26 en Primera División ya están completamente definidos. Tras la vuelta del Real Oviedo más de dos décadas y media después y la confirmación de Alessio Lisci en Osasuna, salvo cambios inesperados a lo largo del verano, los veinte técnicos tienen trabajo por delante para buscar sus objetivos deportivos y dar lo mejor de sí. En este próximo campeonato, habrá tiempo también para distintos debutantes, entre los que se encuentra Julián Calero.

El entrenador granota vivirá la que será su primera experiencia como responsable de un banquillo de LaLiga EA Sports. Tras años de una larga trayectoria con comienzos humildes e incluso alejado de las categorías profesionales, Calero ha logrado de la mano del Levante UD un sueño que la tercera semana de agosto certificará, en lo que supondrá la jornada inicial del campeonato.

Galardonado recientemente con el premio del 'Banquillo de Oro', que designa a los mejores entrenadores españoles de cada categoría, Julián Calero tuvo su reconocimiento al proclamar a los levantinistas como el equipo campeón de la Segunda División. Tras el paso por el Burgos y Cartagena, llegó y besó el santo en Orriols. Las 42 jornadas de la temporada se saldaron con un promedio de más de la mitad de triunfos, un total de 22, y apenas siete derrotas, estadísticas que manifiestan su buen hacer.

Ahora tendrá el particular reto de demostrar que lo conseguido este año con el Levante no ha sido casualidad. A pesar del incremento de la dificultad por los rivales y calidad de las plantillas a las que enfrentarse, debe dar continuidad a un método que ha destacado por su positivismo. A la espera de la confirmación oficial de los fichajes, mantendrá una importante base de los jugadores que lograron el éxito, a excepción de Kocho y del veredicto final sobre la continuidad o no del guardameta Andrés Fernández.

Pero Julián Calero no será el único novel de la categoría. Precisamente, los dos recién ascendidos restantes harán que sus entrenadores también debuten en lo más alto. Paunovic logrará esa meta particular después de remontar el vuelo y demostrar una notable regularidad en el Real Oviedo tras la destitución del exlevantinista Javi Calleja, mientras que Eder Sarabia lo confirmará con el Elche tras plasmar un estilo de juego bien definido.

Además de estos tres ejemplos que tienen mucho que decir en Primera, se sumarán otros. Porque la campaña 2025-26 también presentará otros debuts en la máxima categoría del fútbol español, como son los de Matías Almeyda (Sevilla), Xabi Alonso (Real Madrid) y Sergio Francisco (Real Sociedad).

Por otra parte, también supondrá el reinicio para que otros preparadores asuman el iniciar el proyecto de una nueva temporada. Sin ir más lejos, es el caso de Carlos Corberán, que llegó al Valencia CF durante el pasado mes de diciembre para sustituir a Rubén Baraja. O también el de Alessio Lisci, que en su época en el Levante lo hizo a mediados del curso y cuando la distancia respecto a la salvación ya era más que considerable.