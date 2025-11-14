'La Orza de Ángel', el restaurante favorito de Arguiñano para comer en Valencia El restaurante, ubicado en Chiva, se ha beneficiado durante mucho tiempo de su privilegiada ubicación junto al Circuit Ricardo Tormo

La familia que regenta La Orza de Ángel, los hermanos Ángel y Roberto, y sus padres, Ángel y Mari.

Mario Lahoz Valencia Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:38 Comenta Compartir

El municipio de Cheste es muy conocido principalmente por albergar el Gran Premio de la Comunitat Valenciana de MotoGP. Por ello, el municipio valenciano reune a infinidad de celebridades que, a parte de disfrutar del espectáculo del motor, deciden explorar las calles y establecimientos del municipio valenciano.

La cocina de La Orza de Angel ha convertido el restaurante en un santuario culinario para clientes fieles, ya sea de Valencia o de cualquier provincia de España, entre los que se encuentran pilotos reconocidos u otras personalidades importantes fuera del deporte como Karlos Arguiñano.

Ángel Espejo, responsable del restaurante contaba a LAS PROVINCIAS como fue el primer momento en el que Karlos Arguiñano cruzó las puertas del local, hace más de veinte años. Fue recomendado por uno de sus mejores clientes, Ginés Guirado Parra, con quién poco tiempo después se junto para crear un equipo que llego a competir en Moto GP, el Arguiñano Racing. «Siempre ha sido un apasionado del motor», compartió Ángel recordando la primera visita de Arguiñano.

La Orza de Ángel se ha beneficiado durante años de su localización privilegiada junto al Circuit Ricardo Tormo, atrayendo a los pilotos y sus equipos año tras año. Desde el equipo de Valentino Rossi hasta pilotos legendarios como Aspar, Crivillé, Carlos Sainz o incluso Michael Schumacher frecuentó sus salas privadas, uno de los encantos del local.

Si hablamos de su oferta gastronómica, La Orza de Ángel destaca por una cocina casera y de calidad, en la que todos los platos son elaborados de principio a fin por el equipo de cocina del restaurante.

Los sabores mediterráneos predominan en la carta, desde tomates valencianos de primer nivel hasta calamar de playa (19,50 euros), merluza en salsa verde con almejas (25,50 euros), solomillo de ternera nacional (19,50 euros), entrecot de vaca madurada (34,50 euros), y anchoas caseras (25,50/8 uds.).

También se pueden encontrar varios tipos de arroces melosos, como el de langosta (28 euros) o de pato, setas y mousse de foie. Con lo que respecta a los postres, destaca el milhojas de tocino de cielo, la tarta de tres chocolates o el hojaldre de naranja con helado de mandarina, todos ellos por 6,50 euros.