La propuesta gastronómica de Vilaplana Catering, en el el MotoGP VIP Village. V. P.

Diez estrellas Michelin se reúnen en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana de MotoGP

Las propuestas de Juanlu Fernández, Benito Gómez, Rafel Muria, Hugo Muñoz, Samuel Naveira, Oriol Balaguer y Jordi Roca serán las protagonistas para los asistentes al VIP Village, la zona más exclusiva del Circuit Ricardo Tormo, de la mano de Vilaplana Catering

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 16:14

Comenta

Donde hay eventos deportivos, siempre hay servicios exclusivos para aquellos que buscan más intimidad o confort. Y el Gran Premio de la Comunitat Valenciana de motociclismo ... no es excepción. Más de 3.000 personas pasarán por el MotoGP VIP Village del Circuit Ricardo Tormo, donde degustarán la gastronomía de Juanlu Fernández, Benito Gómez, Rafel Muria, Hugo Muñoz, Samuel Naveira, Oriol Balaguer y Jordi Roca, gracias a Vilaplana Catering. Del 14 al 16 de noviembre el trazado de Cheste se convertirá en el epicentro mundial del motociclismo y también punto de encuentro de algunos de los mejores chefs de nuestro país.

