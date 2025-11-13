El Circuit Ricardo Tormo recupera su pasión por las motos

Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Ya! Se apagan las ruces rojas del semáforo y los motores rugen. No hablamos de la salida de la carrera ... del domingo, si no del regreso del Gran Premio de la Comunitat Valenciana. Tras un año de parón forzado por los desperfectos que causó la dana en los alrededores del Circuit Ricardo Tormo de Cheste, el trazado valenciano recuperó su pasión por el motociclismo, que no es que se hubiera perdido, si no que se tuvo que quedar guardada en un cajón hasta este noviembre de 2025. Se nota con un simple paseo por el paddock.

Hay emoción por todos lados. Todos tenían ganas de volver. No sólo los aficionados, que por supuesto, también los propios equipos y pilotos. Incluyendo a las miles de personas que trabajan en el Mundial de MotoGP haciéndolo posible, contando mecánicos, equipos de prensa y marketing, patrocinadores, transportistas o simplemente los directivos y empleados de cada equipo, que también saben que que llegue la carrera de Cheste significa una cosa, que se termina el Mundial y que pueden descansar y tener vacaciones para estar en casa.

Que sea el colofón final de la temporada —que no es corta precisamente con 22 Grandes Premios— hace que el de la Comunitat Valenciana sea un fin de semana especial. Otros circuitos no viven la emoción de las carreras de la misma forma que la afición valenciana. En Cheste el motociclismo es una religión, y así se demostró con uno de los eventos más esperados de toda la semana del Gran Premio, y que sirve como pistoletazo de salida para toda la acción del mejor campeonato de motociclismo: el 'Public Pit Walk'. Este acontecimiento, al que acudieron cerca de dos mil personas, permite a los seguidores más afines al motor estar lo más cerca posible de sus ídolos.

Cientos de personas inundaron el pit-lane, pudiendo estar a tiro de piedra de los boxes y los garajes de los equipos de MotoGP, que colocaban estratégicamente sus millonarias motos en sus puertas para que los aficionados pudieran fotografiarse con ellas, desde detrás de una valla claro, porque el que toque una de esas motos... Se mete en un lío. Niños de todas las edades, aficionados de todas las partes del mundo, banderas de la Senyera, y sobre todo, mucha afición por las motos recorrió el pit-lane en busca del autógrafo y el selfie soñado con los pilotos de la máxima cateogría. Lógicamente, al estar en España, los más aclamados fueron los pilotos nacionales, como Jorge Martín, Fermín Aldeguer o Pedro Acosta. Pero también hay cariño para los extranjeros, como los italianos Pecco Bagnaia o Marco Bezzecchi. La estela de Valentino Rossi, ya retirado, sigue muy presente en el aficionado al motociclismo, que entiende que España e Italia son las dos cunas de las dos ruedas, y eso se ve reflejado con un simple vistazo a las banderas de los corredores de la parrilla de MotoGP.

La acción arrancará este viernes, a las 9 horas, con los primeros entrenamientos libres de Moto3. A las 9:50 horas arrancarán los motores de Moto2, y finalmente será a las 10:45 horas cuando la categoría reina de MotoGP pise el asfalto de Cheste. Con un pequeño parón para comer, la segunda sesión de entrenamientos comenzará a las 13:10 horas con la categoría pequeña, a las 14:05 horas con la intermedia, y de nuevo a las 15 horas, con MotoGP, y después, los pilotos participarán en una recepción en el Ayuntamiento de Cheste a las 20 horas.

Álex Márquez, la estrella

No está su hermano Marc, por lo que el piloto más aclamado y que se llevó los focos de estrella fue Álex Márquez, que no es simplemente el familiar del campeón, es que ha quedado subcampeón de MotoGP por méritos propios. El segundo mejor piloto del año fue el encargado de poner el broche al 'Pit Walk', cogiendo el micrófono y dedicando unas palabras a los aficionados presentes:«Encantado de estar aquí, en Valencia, con la traca final del campeonato, y disfrutar ya que no pude estar el año pasado por la gana, así que os intentaré dar un gran espectáculo y que todos podamos disfrutar».

Además, también celebró su subcampeonato, que junto con el título de su hermano, hace que todo se quede en casa. «El Circuit está bien, es bonito, pero el objetivo es hacerlo bien. Ha sido un año muy bonito, muy bueno, así que no hay mejor escenario para celebrarlo con toda la afición española, así que con muchas ganas», sentenció Álex Márquez.