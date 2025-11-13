Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Álex Márquez, en el 'Public Pit-Walk'. Iván Arlandis

El Circuit Ricardo Tormo recupera su pasión por las motos

El 'Public Pit Walk' da el pistoletazo de salida a la emoción del Gran Premio de la Comunitat Valenciana. Unas dos mil personas pisan el paddock de Cheste para estar cerca de sus ídolos antes de que los motores empiecen a rugir con los entrenamientos del viernes

Marc Escribano

Marc Escribano

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:59

Comenta

Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Ya! Se apagan las ruces rojas del semáforo y los motores rugen. No hablamos de la salida de la carrera ... del domingo, si no del regreso del Gran Premio de la Comunitat Valenciana. Tras un año de parón forzado por los desperfectos que causó la dana en los alrededores del Circuit Ricardo Tormo de Cheste, el trazado valenciano recuperó su pasión por el motociclismo, que no es que se hubiera perdido, si no que se tuvo que quedar guardada en un cajón hasta este noviembre de 2025. Se nota con un simple paseo por el paddock.

