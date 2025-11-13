El circuito de Cheste renace a tiempo tras una inversión de 26 millones

El paddock del Circuit Ricardo Tormo vuelve a lucir como lo ha hecho en el fin de semana más señalado de cada año desde ... 1999. El único paréntesis lo puso la trágica dana hace 12 meses. Aquella edición no se pudo celebrar. Y ahora, después de una reconstrucción contra reloj, el trazado de Cheste culmina su renacimiento convirtiéndose nuevamente en el escenario de la última carrera del mundial de motociclismo. La recuperación de las instalaciones, dañadas como consecuencia de las inundaciones, ha finalizado a tiempo para albergar un evento de tal envergadura. Y para celebrarlo, este jueves, el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha visitado el recinto. «Está como si no hubiese pasado nada. Es más, está mejor», ha señalado mientras observaba fotografías de los accesos y los aparcamientos asolados. Detrás de este resurgimiento, hay una inversión de 26 millones de euros.

«Era un objetivo que hacía mucha ilusión cumplir. Llegamos con la sensación de los deberes hechos. Ya hay un magnífico ambiente», ha comentado Martínez Mus tras contemplar el resultado de las obras junto al barranco de la Sechara y la rambla del Poyo, cuyos desbordamientos destrozaron los accesos el Circuit Ricardo Tormo. También afectaron al vial perimetral y al badén inundable.

El antes y el después del acceso principal al circuito. LP

«Es un día feliz. No ha sido fácil, ha trabajado muchísima gente muy rápido y muy bien. Y con un gran esfuerzo económico. Todas las intervenciones que tienen que ver con el circuito suman prácticamente 26 millones de euros. Es una cifra muy llamativa, pero hacía falta hacerlo», ha comentado el vicepresidente. 12 millones se han destinado a la rehabilitación del aparcamiento junto al barranco y a los accesos; 8 millones a la mejora de la CV-50; 5 millones a la recuperación de las infraestructuras hidráulicas y de la depuradora; y casi 2 millones para la reapertura provisional del acceso principal del circuito y otros secundarios. «Ha sido una tarea descomunal», ha añadido. Estas actuaciones, incluidas en el Plan Endavant, iniciativas D.4.1 y D.4.2, han sido esenciales para garantizar la seguridad y el funcionamiento del recinto: «Aquello que se ha reconstruido se ha hecho con nuevos criterios de resiliencia, más preparados para cualquier eventualidad climática que pueda venir. Hoy en día el circuito está al cien por cien del servicio».

Nicolás Collado, director del circuito, ha dirigido la visita de las autoridades por el interior de las instalaciones. Y ha explicado las intentas tareas de rehabilitación llevadas a cabo en su interior. Los parkings fueron arrasados por la dana. «Distancia de seguridad con la rambla del Poyo, vallas, pavimentar... Lo más importante de esta segunda fase es que se ha realizado toda en tres meses, con una media de dos millones por mes. A un ritmo acelerado con trabajo de lunes a domingo sin descanso, incluido agosto. Hemos podido llegar a tiempo. Esta semana hemos podido acabarla. Garantizamos todos los trabajos con alumbrado, pavimentado, vallado perimetral... A falta de unos puntos de jardinería porque es mejor plantar en enero. La obra está perfecta. Ayer nos felicitaron de Dorna porque el circuito está en unas condiciones excepcionales», ha comentado Collado.