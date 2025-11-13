Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El Congreso rechaza prolongar el cierre de la nuclear de Cofrentes: 180.000 empleos y 450 millones, en juego
Martínez Mus y el resto de autoridades saludan al piloto Aarón Canet. MARIO M. G.

El circuito de Cheste renace a tiempo tras una inversión de 26 millones

Los accesos, los aparcamientos... «Lo reconstruido se ha hecho con nuevos criterios de resiliencia», destaca el vicepresidente Vicente Martínez Mus durante su visita a las instalaciones

Alberto Martínez de la Calle

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Jueves, 13 de noviembre 2025, 14:41

Comenta

El paddock del Circuit Ricardo Tormo vuelve a lucir como lo ha hecho en el fin de semana más señalado de cada año desde ... 1999. El único paréntesis lo puso la trágica dana hace 12 meses. Aquella edición no se pudo celebrar. Y ahora, después de una reconstrucción contra reloj, el trazado de Cheste culmina su renacimiento convirtiéndose nuevamente en el escenario de la última carrera del mundial de motociclismo. La recuperación de las instalaciones, dañadas como consecuencia de las inundaciones, ha finalizado a tiempo para albergar un evento de tal envergadura. Y para celebrarlo, este jueves, el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha visitado el recinto. «Está como si no hubiese pasado nada. Es más, está mejor», ha señalado mientras observaba fotografías de los accesos y los aparcamientos asolados. Detrás de este resurgimiento, hay una inversión de 26 millones de euros.

