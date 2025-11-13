Daddy Yankee será la estrella de la gala de premios de MotoGP en Valencia El ícono musical puertorriqueño amenizará el acto que concluye la temporada del campeonato del mundo de motociclismo tras la carrera en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste

Marc Escribano Valencia Jueves, 13 de noviembre 2025, 11:04

La acción del motociclismo no se termina en Valencia cuando todos los pilotos de MotoGP cruzan la línea de meta en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste viendo la bandera a cuadros. Posteriormente a la finalización del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, se lleva a cabo la gala de premios del campeonato del mundo, en la que se entregan los títulos a los ganadores de las tres categorías. Y esa fiesta, siempre se cierra en tierras valencianas.

La de este 2025 será especial, ya que MotoGP ha confirmado que el ícono musical mundial Daddy Yankee será el artista principal de la ceremonia de entrega de premios MotoGP en Valencia de este domingo. Tras el éxito de su último tema, 'Sonríele', que recientemente alcanzó el primer puesto en la lista Billboard Latin Airplay de Estados Unidos, el reggaetonero puertorriqueño ofrecerá una actuación espectacular en directo después de la entrega de premios en el Circuit Ricardo Tormo. Esta será la primera vez que la celebración anual de fin de temporada se realice a pie de pista.

Antes de que se rinda homenaje a los Campeones del Mundo de MotoGP de la FIM y a los mejores pilotos de la temporada 2025, DJ Nano dará comienzo a las festividades con una sesión previa a las 16 horas, antes de la ceremonia, que dará comienzo a las 18:30 horas. Daddy Yankee subirá al escenario para cerrar la celebración. Esta actuación histórica de Daddy Yankee se realiza en colaboración con Smax Entertainment, que apoyará a MotoGP llevando talento de talla mundial a los fines de semana más importantes del calendario.

Kelly Brittain, directora general de marketing global de MotoGP, ha valorado así el anuncio: «Los premios de este año buscan celebrar el deporte de una manera que refleje su energía y pasión a nivel mundial. La colaboración con Smax Entertainment y la presencia de artistas como Daddy Yankee en el escenario es una declaración de intenciones: queremos crear experiencias inolvidables para los aficionados y mostrar MotoGP como algo más que carreras, como un fenómeno cultural».

La temporada 2025 de MotoGP ya ha batido el récord de asistencia y el deporte ha recibido nueve multitudes récord. El GP de la Comunitat Valenciana, donde se celebrarán los premios, ya tiene todas las entradas agotadas. Y es que más de 1.500 de estos afortunados aficionados asistirán a la gala en persona y serán testigos de un momento histórico cuando Marc Márquez reciba su séptimo trofeo de Campeón del Mundo de MotoGP tras protagonizar la mayor remontada deportiva de la historia. Junto a él estarán las estrellas del mañana, los campeones de Moto2 y Moto3, y otros pilotos destacados de la histórica temporada 2025 de MotoGP.