52.000 plazas de Cercanías para desplazarse al Circuit Ricardo Tormo Renfe ofrece un servicio de trenes especiales durante los tres días del Gran Premio de la Comunitat Valenciana de MotoGP, entre la Estació del Nord y el apeadero del trazado de Cheste, con parada en todas las estaciones intermedias

Marc Escribano Valencia Jueves, 13 de noviembre 2025, 10:53

Ya se oye el rugir de los motores alrededor de Cheste. No de los pilotos del mundial de motociclismo, que este jueves aterrizan en el Circuit Ricardo Tormo para aclimatarse, dar las ruedas de prensa previas, y prepararse de cara a las sesiones de entrenamientos que dan comienzo este viernes. Pero sí se escucha ya el ruido de los miles de aficionados que se dan cita en Valencia para vivir la emoción de MotoGP. Muchos optarán por desplazarse al circuito en coche o moto particular, pero también hay alternativas de transporte público.

Uno de los métodos más utilizadas todos los años siempre había sido el tren de cercanías, con el apeadero cercano al trazado de la línea C3 de Cercanías. No obstante, la vía había quedado destrozada con las inundaciones provocadas por la dana del año pasado, que obligaron también a suspender la edición de 2024 del Gran Premio de la Comunitat Valenciana. Pese a que parecía que la reconstrucción no llegaba a tiempo para este 2025, finalmente Renfe anunció que habría un servicio especial para llevar a los aficionados a Cheste con el tren.

Y es que Renfe ha programado durante los días 14, 15 y 16 de noviembre un dispositivo especial de transporte con una oferta de 52.000 plazas en trenes de Cercanías entre Valencia y la estación del Circuit Ricardo Tormo de Cheste con motivo de los entrenamientos y la celebración del Gran Premio de la Comunitat Valenciana, que recordemos, es la última prueba del campeonato del mundo. El servicio especial se prestará durante los tres días, con inicio desde la Estació del Nord, y los trenes tendrán parada en todas las estaciones intermedias hasta el apeadero del Circuit.

Según Renfe, los trenes circularán al doble de su capacidad habitual y con una frecuencia de 35 minutos en las horas de mayor afluencia de público. Se ha establecido un horario en función de las horas más demandadas con servicio desde las 8:55 a las 18:20 horas el viernes, y desde las 6:55 a las 18:46 horas durante las jornadas del sábado y el domingo. No obstante, la página web oficial de la compañía sigue sin mostrar los horarios exactos de los trenes, y la estación del Circuit sigue apareciendo como cerrada.

Además, la compañía también prestará un servicio por carretera con 46 circulaciones diarias de autobús, 23 por sentido, entre València (con salida y llegada desde la Plaza de España) y la estación de Cheste con paradas intermedias. Por otro lado, se han establecido servicios de autobuses lanzadera entre la estación de Cheste y la del Circuit. También habrá un servicio de autobuses lanzadera entre Buñol, Chiva, Cheste y el apeadero del Circuit. Ambos servicios circularán ininterrumpidamente desde las 7 horas a las 13 horas.

A partir de las 14 horas, los autobuses de estos servicios lanzadera (ubicados en el Parking 16 del Circuit) realizarán los trayectos desde el Circuit a Valencia y desde el Circuit a Buñol, con las paradas intermedias correspondientes, reforzando así el dispositivo previsto para este evento deportivo. En cuanto a la recuperación del tramo Aldaia-Loriguilla, desde el próximo lunes 17 de noviembre, la línea C3, la más afectada por la dana del 29 de octubre de 2024, recuperará el servicio ferroviario entre las dos localidades mencionadas. Por lo tanto, los trenes de dicha línea circularán diariamente entre la estación de la Font de Sant Lluís y Loriguilla. La compañía sigue manteniendo el servicio de autobuses que se está prestando diariamente entre Valencia-Buñol y Utiel con parada en todas las estaciones del recorrido.