El impacto turístico del Gran Premio de MotoGP se prevé de 35,9 millones de euros para Valencia Un estudio estima que el 70% del gasto en torno al evento del Circuit Ricardo Tormo irá a parar al alojamiento, y por tanto, que las tarifas hoteleras aumenten un 18% interanual

Marc Escribano Valencia Miércoles, 12 de noviembre 2025, 11:05 Comenta Compartir

Este fin de semana, el Circuit Ricardo Tormo de Cheste será el centro de atención del mundo del motociclismo, dos años después de la última edición del Gran Premio de la Comunitat Valenciana de MotoGP, debido a que en 2024 se tuvo que suspender por los daños que sufrieron las instalaciones a causa de las inundaciones provocadas por la trágica dana. Tras un año de parón, el trazado valenciano volverá a cerrar el campeonato del mundo de MotoGP, y eso, se traduce en ingresos para todos los valencianos.

Según un estudio elaborado por Mabrian y The Data Appeal Company, el Gran Premio de la Comunitat Valenciana se traducirá en un impacto económico turístico estimado de 35,9 millones de euros para la Comunitat Valenciana. Como en otros grandes eventos vinculados a los deportes de motor, la competición se celebra a lo largo de tres días, en este caso del viernes 14 de noviembre al domingo 16 de noviembre, con sesiones de entrenamientos de Moto3, Moto2 y MotoGP, rondas clasificatorias y las carreras principales. Este calendario ampliado aumenta significativamente el impacto económico en el destino, especialmente teniendo en cuenta que, según este análisis predictivo, más de 150.000 personas asistirán a los eventos programados en torno a la última carrera de MotoGP.

Esta comentada previsión del impacto económico del evento deportivo considera la distribución del gasto turístico adicional previsto en la Comunitat Valenciana durante el fin de semana del Gran Premio que se disputa en Cheste. Las estimaciones se basan en el gasto previsto en servicios turísticos, que incluyen alojamiento, restauración y transporte, aunque sin incluir otros impactos económicos, como la venta de entradas, los patrocinios, la publicidad y los ingresos relacionados.

El fin de semana de MotoGP dejará en la Comunitat Valenciana unos 35,9 millones de euros de impacto económico relacionado con el turismo, de los cuales el alojamiento representa un 70% del total, la restauración el 25% y el transporte el 5% restante. Esto se traduce en 25,1 millones de euros en gasto en alojamiento incluyendo hoteles, alquileres vacacionales y otras opciones de alojamiento, junto con 8,9 millones de euros en restauración y 1,9 millones de euros en transporte.

Esto es debido a que los precios de los hoteles en Valencia suben un 18% durante la semana de MotoGP. Como indican las previsiones de gasto turístico, el alojamiento representará la mayor parte del gasto de los visitantes durante el Gran Premio de la Comunitat Valenciana. De hecho, los datos sobre el comportamiento de los precios de los hoteles en Valencia muestran un aumento interanual del 18% de media durante el fin de semana de la final de MotoGP.

Como explica Mirko Lalli, CEO de The Data Appeal Company, «a diferencia de lo que sucede en otros eventos, en los que la mayor parte del gasto se concentra en restauración, esta carrera de MotoGP el gasto se inclina de forma mayoritaria hacia el alojamiento; y el mayor incremento de precios se observa en los hoteles de 5 estrellas». Como apunta Lalli, «esto podría interpretarse como la huella de un público de alto poder adquisitivo, cuyo impacto puede ser más duradero para el destino, contando con la capacidad adecuada, las experiencias premium y las estrategias de precios apropiadas».

Por categoría, se prevé que los hoteles de tres estrellas aumenten un 20% interanual (hasta alcanzar los 150 € por noche), los de cuatro estrellas un 12,7% (hasta 177 € por noche) y los de cinco estrellas un 23,1% (hasta alcanzar los 304 € por noche). «Muchos aficionados de MotoGP eligen la ciudad de Valencia, situada a tan solo 24 kilómetros del Circuit Ricardo Tormo, para alojarse y también para disfrutar de todo lo que esta vibrante ciudad ofrece», afirma Carlos Cendra, socio y director de Marketing y Comunicación de Mabrian. «Además, el hecho de que el Gran Premio de la Comunitat Valenciana sea la última carrera del campeonato de 2025 hace que esta última parada sea aún más atractiva, potenciando aún más el impacto económico en el destino», sentencia.