Qué queda en juego en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana: un título mundial que necesita un milagro y dos campeones ausentes El campeonato de MotoGP concluye su temporada en el Circuit Ricardo Tormo este fin de semana con varios alicientes todavía en disputa

El Gran Premio de la Comunitat Valenciana cierra este fin de semana el campeonato del mundo de motociclismo, con una edición especial en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, puesto que el año pasado no se pudo celebrar debido a los daños que sufrieron las instalaciones por la trágica dana. Un año después, los mejores pilotos del mundo volverán al asfalto valenciano para bajar la persiana a un año que ha sido muy especial en las tres categorías: MotoGP, Moto2 y Moto3.

No obstante y más allá de lo emotivo, en lo deportivo el Gran Premio llega un poco descafeinado. Es algo que puede pasar al ser la última carrera del calendario, ya que los campeonatos pueden llegar ya decididos con un campeón matemático. Esto es lo que ocurre tanto en la categoría reina de MotoGP como en la pequeña de Moto3, donde tanto Marc Márquez como José Antonio Rueda ya son oficialmente campeones del mundo.

De hecho, la mala suerte y la casualidad hará que ambos no estén presentes sobre el asfalto del Circuit, ya que los dos pilotos españoles campeones sufrieron lesiones graves en respectivas caídas tras coronarse como los reyes del año 2025, por lo que se pierden la carrera de Valencia. En MotoGP, además está ya sentenciado también el subcampeonato, que es para Álex Márquez. El único aliciente, además de ver los regresos de Jorge Martín y Maverick Viñales tras superar sus respectivos problemas físicos, es ver quién queda tercero en el Mundial, aunque está casi sentenciado también. La pelea está entre dos italianos.

Marco Bezzecchi es actualmente tercero con 323 puntos, seguido de su compatriota Pecco Bagnaia con 288 tantos. En la categoría reina, en un fin de semana se puede sumar un máximo de 37 puntos, entre la carrera al Sprint del sábado (el ganador se lleva 12) y la larga de toda la vida del domingo, en la que el vencedor suma 25 puntos a su casillero. Por tanto, pese a que Bezzecchi tiene una ventaja de 35 puntos, Bagnaia todavía tiene opciones de arrebatarle la tercera plaza, algo a lo que Pedro Acosta y quinto en el Mundial con 285, no llega ya. El español, eso sí, peleará por quedar cuarto en el campeonato si falla Bagnaia.

En Moto3 el Mundial ya es de José Antonio Rueda, pero la pelea estará por el subcampeonato. El valenciano Ángel Piqueras es actualmente segundo con 271 puntos, y el joven de 18 años de Ayora le saca ocho de ventaja a su máximo perseguidor, el murciano Máximo Quiles, que es tercero con 263. Nadie les puede quitar ya quedar en el 'top-3', así que el Circuit servirá como batalla para decidir quién queda segundo y quién tercero en el Mundial de la categoría que sustituyó a los 125cc. Si Piqueras queda por delante de Quiles, será suyo el segundo puesto, y si el murciano quiere asegurarse la plata, deberá ganar la carrera y esperar que el de Ayora sea tercero o peor. Es decir, si el valenciano queda mínimo segundo en Cheste, será también segundo en el Mundial finalmente.

No obstante, el foco del fin de semana estará puesto en el Mundial de Moto2, que es el único que llega a la última carrera del año sin campeón decidido, aunque está casi sentenciado y solo un milagro cambiará la previsión. El brasileño Diogo Moreira ganó en Portugal y situó su ventaja sobre el español Manu González en 24 puntos, una cifra que, como el máximo de puntos que suma el ganador de una carrera es de 25, obliga al español a vencer en Cheste y a rezar porque el brasileño se caiga o finalice decimoquinto o peor. El valenciano Arón Canet, cuarto en el Mundial de Moto2, peleará con Barry Baltus por el tercer puesto del campeonato. Su rival, el belga, tiene 232 puntos, mientras que el de Corbera suma 226, con el británico Jake Dixon acechando con 215.