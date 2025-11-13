Los pilotos de MotoGP lo tienen claro: «Es una pena que no esté Marc Márquez, porque te empuja a ser mejor para ganarle»

Pedro Acosta, Pecco Bagnaia y Marco Bezzecchi fueron los elegidos por la organización de MotoGP para hablar en la rueda de prensa oficial previa al ... Gran Premio de la Comunitat Valenciana, que se disputa este fin de semana en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. Y todos coincidieron en una cosa, que no esté Marc Márquez es una oportunidad para ellos, ya que no está el campeón del mundo, pero es una lástima porque cuando no está el mejor, se pierde esa motivación de querer batirle en pista.

Marco Bezzecchi

«Ha sido una temporada larga, pero buena para mí. Hemos tenido altos y bajos, como es normal, pero para mí desde el test de Jerez hasta ahora, hemos dado buenos pasos para ser competitivos en los fines de semana. He crecido mucho como piloto y he creado una buena relación con el equipo y la factoría. ¿Qué mejoraría para el año que viene? No sé, decir solo una cosa es difícil, somos pilotos y siempre queremos muchas cosas. Probablemente diría velocidad punta, la cosa más fácil. El campeonato es largo, pero si vas bien, disfrutas porque las carreras se pasan rápido. Es difícil tener 22 carreras, 44 con las sprints, mentalmente y físicamente es complicado. Estamos haciendo lo que amamos, así que está bien. Está claro que Marc sube el nivel muy alto, en todos los circuitos es muy competitivo, y Valencia es uno de los circuitos donde históricamente ha sido muy rápido. Es un rival fuerte menos, claro. Es una pena, porque cuando está aquí, es más difícil sí, pero también te empuja a ser mejor para ganarle».

Pecco Bagnaia

«Es un placer volver aquí después del desastre del año pasado, espero disfrutar el fin de semana y descubrir si podemos pelear por una posición alta. Es difícil saber si tenemos el potencial para pelear, pero trataremos de hacer lo mejor posible, porque la mejor manera de terminar la temporada sería con un podio y peleando por una victoria en MotoGP. No sé, está bastante claro que he tenido más momentos malos que buenos esta temporada, que después de las últimas temporadas donde un mal resultado era un cuarto puesto, me ha costado adaptarme a la nueva realidad y entender la moto, que desafortunadamente me ha costado mucho. Siempre he intentado ser competitivo y espero que cuando pruebe la moto del 2026 pueda pelear por los puestos altos. Si le tengo que pedir algo a la moto del año que viene es estabilidad. Es difícil hacer una comparación, no sé cómo será la Ducati del año que viene. Nuestro objetivo es claro, seguir mejorando. Creo que está bien el calendario, estamos haciendo más carreras fuera de Europa. Nuestra moto creo que es la mejor, he sufrido esta temporada sí, pero en las últimas fui competitivo. Esta temporada Marc estuvo ahí y no tuvo casi errores. A veces es mejor olvidar y solo disfrutar. Mi plan de invierno es desconectar del trabajo, disfrutar de unas semanas con mi mujer y mi familia para resetear un poco».

Pedro Acosta

«Veremos mañana cómo me siento cuando me suba a la moto. Es el último baile de la temporada. La primera parte de la temporada fue para olvidar, y luego después de despejar un poco la mente, encontramos algo extra. Tuvimos nuestros altos y bajos después del parón veraniego, pero en general hemos sido más consistentes. A la moto del 2026 le pediría más agarre. No podemos saber los pasos, pero no somos suficientemente buenos. No solo Ducati es el problema, Aprilia también está fuerte, Honda viene por detrás... El campeonato está más apretado entre fábricas. Creo que 22 carreras es un buen número, pasamos mucho tiempo con el equipo y eso es bueno incluso en los malos momentos. Lo que pasa es que cuando te lesionas antes te perdías una carrera, ahora cuatro seguidas. Lo único negativo es eso, si te lesionas. No es lo mismo competir cuando el campeón no está en pista, pero no importa porque siempre empujamos al cien por cien. La moto no mejoró mucho, porque no hemos cambiado mucho. Pero aún hemos visto que tenemos problemas con los neumáticos, pero en el momento que me olvidé del campeonato me centré en dar el máximo. Mi mente es la que más ha crecido, yo me sentía mejor con la moto, pero no tuvimos demasiados cambios mecánicos. Primero vamos a intentar ganar una carrera, no pienso en si tengo que pintarme el pelo o no».