Bagnaia, Bezzecchi y Acosta, en la rueda de prensa previa al Gran Premio. LP

Los pilotos de MotoGP lo tienen claro: «Es una pena que no esté Marc Márquez, porque te empuja a ser mejor para ganarle»

Bagnaia, Bezzechi y Acosta se acuerdan del campeón del mundo, que no correrá en el Gran Premio de la Comunitat Valenciana del Circuit Ricardo Tormo por una lesión

Marc Escribano

Marc Escribano

Cheste

Jueves, 13 de noviembre 2025, 16:48

Comenta

Pedro Acosta, Pecco Bagnaia y Marco Bezzecchi fueron los elegidos por la organización de MotoGP para hablar en la rueda de prensa oficial previa al ... Gran Premio de la Comunitat Valenciana, que se disputa este fin de semana en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste. Y todos coincidieron en una cosa, que no esté Marc Márquez es una oportunidad para ellos, ya que no está el campeón del mundo, pero es una lástima porque cuando no está el mejor, se pierde esa motivación de querer batirle en pista.

