Retenciones en los accesos al circuito de Cheste con motivo de un Gran Premio anterior. JESÚS SIGNES

¿Cuál es la mejor ruta para llegar al circuito de Cheste?

Tren, bus, coche, moto... Según el medio de transporte escogido y la zona del trazado a la que se pretende llegar, resultará más oportuno un itinerario u otro

Alberto Martínez de la Calle

Alberto Martínez de la Calle

Valencia

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 00:45

Uno de los mayores quebraderos de cabeza para los miles de aficionados que dan vida al Gran Premio de la Comunitat es cómo llegar ... hasta el circuito. Este fin de semana, después de un año del dramático paréntesis como consecuencia de la dana, el trazado valenciano vuelve a acoger la última cita del mundial de motociclismo. La tragedia de las inundaciones sigue muy presente. Tanto a nivel emocional como logístico. Y es que el servicio de tren se ha visto afectado por los devastadores efectos del temporal que azotó a la provincia el 29 de octubre de 2024. ¿En esta coyuntura, cuál es la mejor ruta para llegar sin sobresaltos a las instalaciones ubicadas en Cheste? Dependerá del medio de transporte escogido y de la zona del recinto que se busque.

