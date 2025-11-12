¿Cuál es la mejor ruta para llegar al circuito de Cheste?

Uno de los mayores quebraderos de cabeza para los miles de aficionados que dan vida al Gran Premio de la Comunitat es cómo llegar ... hasta el circuito. Este fin de semana, después de un año del dramático paréntesis como consecuencia de la dana, el trazado valenciano vuelve a acoger la última cita del mundial de motociclismo. La tragedia de las inundaciones sigue muy presente. Tanto a nivel emocional como logístico. Y es que el servicio de tren se ha visto afectado por los devastadores efectos del temporal que azotó a la provincia el 29 de octubre de 2024. ¿En esta coyuntura, cuál es la mejor ruta para llegar sin sobresaltos a las instalaciones ubicadas en Cheste? Dependerá del medio de transporte escogido y de la zona del recinto que se busque.

El Circuit Ricardo Tormo albergará entre el viernes y el domingo el Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana. Un evento para el que se espera una afluencia acumulada de cerca de 200.000 personas. Precisamente, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a reabrir para estos días la circulación ferroviaria de la línea C-3 de Cercanías en otros 10 kilómetros entre Aldaia y el apeadero del trazado de Cheste. Un dispositivo especial para favorecer la movilidad de los asistentes a la competición.

Desde la circuito, plantean cinco medios para llegar. ¿La mejor forma? «La moto. Esta es la gran fiesta de las motos», proclaman desde la organización. Destacan la posibilidad de llegar cómodamente a los aparcamientos y el servicio de guardacascos.

En segundo lugar, el tren. Renfe Cercanías lanza un servicio especial para llegar desde la Estación del Norte hasta el apeadero del circuito usando la línea C-3. Desde ahí, en apenas diez minutos caminando, se llega a la puerta de las instalaciones. Eso sí, la línea estará sólo disponible para las paradas que van desde Valencia hasta el trazado, por lo que todavía no alcanza las de Cheste o Chiva. Las vías siguen inoperativas tras los daños causados por la dana. Algo que genera cierta decepción en localidades próximas.

Y es que no habrá las facilidades de otros años para que los visitantes lleguen en tren a localidades cercanas como Cheste, Chiva o Buñol. Una situación que lamenta, por ejemplo, Marcelo Alcañiz, director del hotel Ignacio, situado en Chiva: «El tren nos ha afectado mucho durante todo el año. Está en construcción. Entonces ahí sí que vemos menos reservas para el restaurante de cara a este fin de semana. Pero esperemos que la gente acabe llegando de todas formas», comenta.

La novedad llega con los trayectos en autobús. BusForFun operará rutas directas al circuito desde diferentes localidades de la provincia de Valencia y alrededores, con venta de billetes exclusivamente a través de su plataforma digital. El servicio se adaptará a la demanda, pudiendo movilizar hasta 400 autobuses a lo largo del fin de semana. Cada vehículo saldrá siempre que se alcance un mínimo de 50 plazas reservadas.

Los autobuses dispondrán de un carril de acceso preferente y de una zona de estacionamiento reservada junto al circuito, lo que permitirá a los aficionados descender a escasos minutos a pie de la entrada principal.

En cuarto lugar, la alternativa del taxi. Como es habitual, se ha reservado uno de los accesos para ellos, así que podrán sortear las clásicas retenciones. Con este medio de transporte, se puede entrar y salir del circuito rápidamente. En última posición, el coche. Siempre se producen atascos, por lo que resulta fundamental salir con bastante antelación.

Para entrar en el recinto, existen cuatro accesos: A, B, C y D. Y se recomienda uno u otro en función del medio de transporte elegido y de la modalidad de entrada de la que se disponga.

El acceso principal, desde la autovía A-3 por la salida 334, se denomina Ruta A y es la más adecuada para llegar en moto y para todos los vehículos acreditados.

La Ruta B parte desde la salida 340 de la autovía y será exclusiva para taxis y para los autobuses de Bus For Fan que se garantizan así evitar cualquier posible atasco.

La Ruta C es la indicada para los aficionados que cuentan con una entrada de Tribuna Verde o Azul y llega desde la salida 332 de la A-3.

Finalmente, la ruta D, también desde la salida 332 y es la ideal para los aficionados de las Tribunas Blanca y Roja y da acceso a las zonas de aparcamiento del Parque Empresarial de Cheste.