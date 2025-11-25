Quién da de cenar a los chefs con estrella Michelin

La Gala de entrega de premios a los mejores restaurantes de España culminará con un banquete elaborado por maestros de la cocina

La Gala Michelin 2026 reúne en Málaga a los mejores cocineros de los mejores restaurantes de España. El evento se celebra en SOHRLIN Andalucía, un espacio impulsado por Domingo Merín y el propio Antonio Banderas, con Jesús Vázquez como presentador y la actriz Masi Rodríguez en la alfombra roja, y tras la entrega de las Estrellas y otros reconocimientos comenzará una cena de gala para todos los asistentes. Este año serán dos referentes de la alta cocina andaluza los encargados de agasajar a sus compañeros de profesión.

¿Quién cocina en este evento tan especial para los mejores? En esta ocasión la organización del banquete corre a cargo de los responsables de los restaurantes Bardal y Skina, ambos con dos Estrellas MICHELIN.

El primero, Bardal, de Ronda, con el chef Benito Gómez al frente, es conocido por elevar los sabores locales a través de una impronta personal que juega con contrastes y texturas.

El segundo, Skina, de Marbella, con Mario Cachinero en la cocina y Marcos Granda en la dirección, propone un viaje a los sabores andaluces desde una óptica contemporánea.

Bajo las directrices de estos maestros de la gastronomía, los ocho cocineros que pondrán su talento al servicio de este festín serán:

José Carlos García (de José Carlos García, con una Estrella MICHELIN, en Málaga): su cocina rinde homenaje a la gastronomía andaluza con una chispa de 'rock and roll'.

Emiliano Schobert (de Blossom, con una Estrella MICHELIN, en Málaga): propone una fusión contemporánea con guiños a la cocina sudamericana, en platos elegantes y llenos de color.

Dani Carnero (de Kaleja, con una Estrella MICHELIN, en Málaga): trabaja con la memoria, recuperando recetas tradicionales andaluzas para darles nueva vida.

Diego Gallegos (de Sollo, con una Estrella MICHELIN, en Fuengirola): conocido como el chef del caviar, es pionero en acuaponía, un sistema que combina la cría de peces y el cultivo de plantas.

Mauricio Giovanini (de Messina, con una Estrella MICHLIN, en Marbella): defiende una gastronomía hecha con libertad, influenciada tanto por la cocina europea como por la latinoamericana.

Manuel de Bedoya y Alberto Igeño (ambos de Nintai, con una Estrella MICHELIN, en Marbella): contagian al comensal con la precisión y perfección de la culinaria japonesa, en una experiencia casi ceremonial.

David Olivas (de BACK, con una Estrella MICHELIN, en Marbella): actualiza los sabores de toda la vida, con una mirada fresca y contemporánea.

En la cena de la Gala, cada uno aportará su estilo y su manera de entender la gastronomía, pero juntos firmarán un recorrido culinario por la diversidad de la cocina del sur.

Los vinos

La experiencia gastronómica de la Gala se acompaña de una cuidada selección de vinos andaluces. La bienvenida se brinda con una copa del elegante y fresco espumoso Viña El Corregidor de Carrascal (Bodegas Luis Pérez, Jerez), antes de dar paso a blancos de gran personalidad como Mountain Blanco (Telmo Rodríguez, Málaga), Stardust (Forlong, VT Cádiz) y Navazos Niepoort (Navazos, VT Cádiz).

Junto a ellos, brillarán otras dos joyas del sur: la Manzanilla Pastora (Barbadillo, Jerez), con su frescura salina, y el Amontillado Gran Barquero (Pérez Barquero, Montilla-Moriles), profundo y aromático.

También los tintos aportarán carácter con Sedella Tinto (Sedella, Málaga) y Atlántida Tintilla (Alberto Orte, VT Cádiz).

El broche de oro lo pondrá el icónico Molino Real (Telmo Rodríguez, Málaga), un vino dulce de moscatel que invita a recorrer Andalucía en cada sorbo.