La Guía Michelin entrega las estrellas de 2026: día, hora y cómo ver la gala en directo Málaga acoge la fiesta donde se da a conocer el prestigioso ránking gastronómico

Andoni Torres Valencia Domingo, 23 de noviembre 2025, 17:46 | Actualizado 18:15h. Comenta Compartir

La prestigiosa Guía Michelin anunciará las nuevas estrellas y otros galardones de la edición española y andorrana de 2026 el martes 25 de noviembre. La gala se celebrará en Málaga (18:30 horas) y podrá seguirse en directo a través de la página web https://guide.michelin.com/es/es y el canal de Youtube oficial de la guía. Además, LAS PROVINCIAS ofrecerá toda la información del evento y la lista de los mejores restaurantes.

El encargado de conducir la gala de la Guía Michelin 2026 será el presentador de televisión Jesús Vázquez, y la actriz malagueña Masi Rodríguez recibirá a los invitados en la alfombra roja.

Michelin, la famosa empresa de neumáticos creó en 1900 su emblemática guía gastronómica de acuerdo a unos criterios esenciales aplicados por sus inspectores anónimos. Son cinco los criterios establecidos por estos inspectores: selección y calidad de los productos; creatividad, personalidad de la cocina; dominio de los puntos de cocción y de los sabores; relación calidad/precio y regularidad.

Según los estándares de la Guía Michelin, una estrella se otorga a los restaurantes por «cocina de alta calidad que vale la pena detenerse» y dos por «una excelente cocina que vale la pena desviarse». Las tres estrellas, el nivel más alto, se conceden cuando su «cocina excepcional vale un viaje especial».

¿Quiénes son los inspectores de la Guía Michelin?

El éxito es para los chefs y sus restaurantes, pero la callada -casi secreta- labor de los inspectores de la Guía Michelin es mucho más que importante. Poco se sabe y se habla de ellos. Se desconoce su rostro y su identidad. Apenas son públicas unas pocas pinceladas de su forma de trabajar, desveladas por la propia guía. Descúbrelos aquí.

Michelin desvela también que cada uno de esos inspectores efectúa más de 250 comidas al año para la guía –llamadas essais de table o pruebas de mesa, que luego plasma cuidadosamente en sus informes. Siempre desde el más estricto anonimato.