La firma de hipotecas aumenta un 13% en la Comunitat y ya suma 15 meses consecutivos de crecimiento

La firma de hipotecas continúa acelerándose en la Comunitat Valenciana. Según los últimos datos publicados por el INE, la región registró en septiembre 5.692 ... hipotecas sobre viviendas, un 13% más que en el mismo mes del año pasado, lo que convierte a la autonomía en una de las que mantiene un crecimiento más sostenido: 15 meses consecutivos de ascensos interanuales, frente al 12,2% del conjunto de España.

En comparación con agosto, el repunte es aún más llamativo, con un incremento mensual del 46,8%, lo que evidencia un comportamiento especialmente dinámico tras el verano. Un aumento de operaciones que vino acompañado de un fuerte impulso en el volumen crediticio.

Así las cosas, en septiembre, los bancos prestaron 736,28 millones de euros para la compra de vivienda en la Comunitat, un 28,3% más que hace un año y un 52,7% más que en agosto. El crecimiento del capital prestado sigue siendo más acelerado que el del número de hipotecas, un fenómeno que acompaña al encarecimiento sostenido del importe medio de los préstamos, que a nivel nacional superó en septiembre los 171.600 euros, un 14,1% más interanual.

En el conjunto de fincas —rústicas y urbanas— se constituyeron 7.456 hipotecas en la Comunitat, con un volumen total de 1.013,5 millones de euros. De ellas, 127 correspondieron a fincas rústicas y 7.329 a urbanas. Dentro de este último grupo, además de las 5.692 viviendas hipotecadas, se firmaron 37 operaciones sobre solares y 1.600 sobre otro tipo de inmuebles urbanos, lo que confirma el peso dominante del mercado residencial dentro de la actividad hipotecaria autonómica.

La estadística del INE también recoge movimientos vinculados a cambios contractuales. En septiembre se registraron en la Comunitat 1.758 modificaciones en hipotecas, de las que 963 fueron novaciones (cambios pactados con la misma entidad), 62 subrogaciones al acreedor (cambio de banco) y 733 subrogaciones al deudor (cambio de titular). En paralelo, se cancelaron 7.377 préstamos sobre todo tipo de fincas, de los cuales 5.149 correspondieron a viviendas.

En ese sentido, la Comunitat Valenciana se situó en la franja alta del crecimiento nacional, sólo por detrás de Cataluña, Galicia, Asturias o Murcia. Según los datos comparativos, regiones como La Rioja (+33,9%) o Murcia (+30,5%) lideraron el avance, mientras que otras como Canarias o Castilla y León mostraron incrementos muy moderados. Aun así, el desempeño valenciano vuelve a colocarse por encima de la media nacional en un momento en el que los tipos de interés siguen descendiendo levemente, con el INE situando el tipo medio de las nuevas hipotecas sobre vivienda en el 2,85%, su nivel más bajo del último año.

El balance mensual confirma, en definitiva, que la Comunitat mantiene un ritmo sólido tanto en número de operaciones como en volumen crediticio, consolidando una tendencia de más de un año de crecimiento ininterrumpido y reforzando la recuperación sostenida del mercado hipotecario regional.