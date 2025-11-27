La guerra hipotecaria dispara la firma de estos préstamos un 12% en su mejor septiembre desde 2010

La guerra hipotecaria de la que ahora reniega la mayor parte de los grandes bancos españoles al haber dejado -para algunos- de ser rentable sigue ... dejando cifras de récord a medida que salen las estadísticas. En el mes de septiembre, cuando las entidades aún estaban metidas de lleno en una fiera competencia por captar clientes, se firmaron 46.129 préstamos para vivienda, un 12,2% más respecto al año anterior.

Se trata del mejor septiembre de los últimos 15 años. Y la cifra más alta desde octubre de 2024, según las estadísticas del INE. A una demanda cada vez mayor ante unos ciudadanos que se han visto expulsados del mercado del alquiler por los disparatados preciis del sector, se ha sumado esa rebaja en los tipos de interés que, en el noveno mes del año, llevaron la tasa media de estos préstamos al 2,85%, por debajo del 2,89% del mes anterior y el más bajo desde enero de 2023 (2,64%). Con el dato de septiembre se acumulan ya ocho meses consecutivos con una tasa inferior al 3%.

El 39,4% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó en septiembre a tipo variable, con un tipo medio del 2,89%, mientras que el 60,6% lo hicieron a tipo fijo, al 2,83% de media. Desde Pisos.com recuerdan, no obstante, que en el mes de junio llegaron a suponer el 72%.

Lo que sí se dejó notar en el mercado es la subida de los precios de los pisos. Detrás de ese factor está el hecho de que el importe medio de las hipotecas se disparase otro 14,1%, hasta los 171.612 euros, su nivel más elevado desde febrero de 2010, mientras que el capital prestado aumentó un 28,1%, hasta superar los 7.914 millones de euros.

En los nueve primeros meses del año, el número de hipotecas para la compra de una vivienda se ha incrementado un 21,4%, con avances del 37,5% en el capital prestado y del 13,2% en el importe medio de los créditos concedidos. De cara a la recta final del ejercicio, y teniendo en cuenta que las cifras acumuladas durante 12 meses ya son prácticamente de 490.000, se espera la firma de unas 500.000 hipotecas, hecho que no sucede desde hace 15 años, según recuerda Ferrán Font, director de estudios de Pisos.com.

No obstante, de esto dependerá que el boom de la demanda se mantenga frente a la imparable escalada de los precios de los pisos. Y, sobre todo, de las condiciones de los bancos, en plena retirada de muchas entidades de la guerra hipotecaria que ha venido dándose desde el pasado año. En noviembre, Santander, BBVA o Bankinter ya han subido los precios de sus hipotecas. Y en todo el sector se habla ya de la «irracionalidad» del mercado. Algunas entidades de menor tamaño, no obstante, siguen observando negocio en un segmento que, aunque ya no sea tan rentable, sí permite sumar clientes más vinculados, con los que luego ganan mediante otro tipo de productos como los seguros.

Expectativas

«Las entidades están centrando sus esfuerzos en compradores muy concretos: quienes financian hasta el 90% del valor de compra, con sueldos superiores a 3.000 euros y al menos dos años de antigüedad», explica Ricardo Gulias, consejero delegado de RN Tu Solución Hipotecaria.

El experto destaca además otro fenómeno clave: la competencia interna por las rentas altas. «Los bancos compiten especialmente por familias con ingresos superiores a 4.000 euros mensuales. No hay una guerra hipotecaria general, pero sí pequeñas batallas. Si un cliente con ese perfil recibe una oferta en un banco y la lleva a otro, ese segundo banco se la mejora para no perderlo».

«Habrá que seguir muy de cerca las próximas estadísticas ya que seguimos en un momento de incertidumbre geopolítica muy importante, a lo que se le suma un potencial giro en la política de tipos del BCE. De todas formas, la realidad del mercado sigue siendo una demanda muy activa y poca oferta disponible, con lo que la evolución del precio y la accesibilidad a la vivienda no cambiará a corto plazo», explica Font.

«Aunque seguimos viendo ofertas atractivas, la banca está siendo más prudente. Prevén que la inflación seguirá presionando y prefieren reforzar su rentabilidad. De cara a 2026, todo apunta a una banca selectiva, atenta a la competencia, pero sin ningún escenario de guerra hipotecaria», añade Gulias.