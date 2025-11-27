Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Un conductor ebrio provoca un accidente con seis heridos en Valencia al chocar contra un autobús de la EMT
Efe

La guerra hipotecaria dispara la firma de estos préstamos un 12% en su mejor septiembre desde 2010

El interés medio llega al 2,85%, el más bajo desde enero de 2023 y ya suma ocho meses consecutivos por debajo del 3%

Clara Alba

Clara Alba

Jueves, 27 de noviembre 2025, 09:54

Comenta

La guerra hipotecaria de la que ahora reniega la mayor parte de los grandes bancos españoles al haber dejado -para algunos- de ser rentable sigue ... dejando cifras de récord a medida que salen las estadísticas. En el mes de septiembre, cuando las entidades aún estaban metidas de lleno en una fiera competencia por captar clientes, se firmaron 46.129 préstamos para vivienda, un 12,2% más respecto al año anterior.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Viola a una mujer en una parada de metro de Valencia tras seguirla al salir de una discoteca
  2. 2 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  3. 3 Esta es la factura de la comida de Mazón y Vilaplana en El Ventorro el día de la dana
  4. 4 Patinazo de Mazón en su cuenta de Instagram con una canción de Rosalía
  5. 5 Detenidos tres ladrones tras ser sorprendidos cuando escalaban la fachada de un edificio en Valencia
  6. 6

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi
  7. 7

    Mazón sabía casi dos horas antes de que terminara su comida que la situación en Utiel «se estaba complicando»
  8. 8 La Policía y Sanidad registran la clínica dental de Alzira donde anestesiaron a la niña fallecida
  9. 9 Un vecino se niega a pagar la derrama de la caldera aprobada por la comunidad porque no usa la calefacción y la justicia le obliga porque es una mejora del edificio
  10. 10

    Los 50 pilares que harán singular el Nou Mestalla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias La guerra hipotecaria dispara la firma de estos préstamos un 12% en su mejor septiembre desde 2010

La guerra hipotecaria dispara la firma de estos préstamos un 12% en su mejor septiembre desde 2010