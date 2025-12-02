Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente La Bonoloto del lunes toca en un pueblo famoso por ser la sede central de una gran empresa
Un tren de alta velocidad en Valencia, en febrero de 2022. Manuel Bruque | EFE.

Valencia tiene el triple de trenes a Madrid que a Barcelona y a mitad de precio

Los 25 trayectos distintos en alta velocidad hacia la capital este martes contrastan con los 9 a la Ciudad Condal | El corredor mediterráneo busca paliar esta diferencia en el transporte de pasajeros

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:46

El triángulo equilátero que forman las tres principales ciudades españolas por su ubicación tiene una de las aristas desdibujada. Mientras que el sistema ferroviario de ... alta velocidad goza de buena salud en las conexiones entre Madrid y Barcelona y se mantiene en forma en los recorridos entre la capital estatal y Valencia, el enlace entre los dos enclaves del Mediterráneo sigue atrasado. Son la segunda y tercera ciudad con más peso de España, pero están prácticamente desconectadas. Así, la comparativa entre viajar desde el 'cap i casal' a la capital madrileña o a la catalana es desigual, tanto en el número de trenes como en los precios y en el tiempo invertido para ir de un sitio a otro.

