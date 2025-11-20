Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La jueza de la dana reclama ahora las imágenes de Mazón entrando en Emergencias el día de la dana
Empresarios de toda España reivindican el corredor mediterráneo en el Roig Arena. JL Bort

El tramo de corredor mediterráneo entre la Comunitat y Cataluña solo tiene un 21% de las obras ejecutadas

El Gobierno se compromete a que la infraestructura entre Almería y la frontera francesa esté activa en 2027 frente a las dudas del empresariado nacional

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:42

Comenta

Dos años por delante para ejecutar cerca del 80% de las obras en los tramos entre Tarragona y Castellón y entre Castellón y Valencia del ... corredor mediterráneo. Un escenario que justifica a la perfección el encuentro que ha tenido lugar este jueves en el Roig Arena, el último impulsado por la Asociación Valenciana de Empresas (AVE) dentro del movimiento #QuieroCorredor, en el que el sector empresarial de todo el país ha vuelto a reivindicar la necesaria conclusión de las obras en la infraestructura ante un Óscar Puente que no se ha atrevido a poner una fecha para la conlcusión definitiva del trazado, pero que sí que ha mantenido 2027 como año para que la conexión ferroviaria entre Almería y la frontera francesa esté en funcionamiento.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los tres tickets de parking que pudo haber pagado Vilaplana: a las 19.12, a las 19.18 o el de las 19.47 horas
  2. 2 El centro comercial más grande de Valencia, que abrirá en 2028, generará 9.000 empleos y tendrá un hotel
  3. 3 «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  4. 4

    Peleas entre menores con apuestas de dos euros a la salida de un colegio concertado de Valencia
  5. 5 Un conductor que triplicaba la tasa de alcohol provoca un accidente con dos heridos en Valencia
  6. 6 Una joven y su madre amenazan de muerte a dos médicas en La Coma tras discutir por una baja laboral
  7. 7 Cuatro encapuchados roban 300.000 euros en joyas en Benicàssim tras romper con un pico un escaparate blindado
  8. 8 La jueza cita un año después al funcionario que estuvo al frente de la gestión de la dana
  9. 9 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  10. 10

    Una discoteca de la Comunitat se cuela entre las 50 mejores del mundo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El tramo de corredor mediterráneo entre la Comunitat y Cataluña solo tiene un 21% de las obras ejecutadas

El tramo de corredor mediterráneo entre la Comunitat y Cataluña solo tiene un 21% de las obras ejecutadas