El tramo de corredor mediterráneo entre la Comunitat y Cataluña solo tiene un 21% de las obras ejecutadas

Dos años por delante para ejecutar cerca del 80% de las obras en los tramos entre Tarragona y Castellón y entre Castellón y Valencia del ... corredor mediterráneo. Un escenario que justifica a la perfección el encuentro que ha tenido lugar este jueves en el Roig Arena, el último impulsado por la Asociación Valenciana de Empresas (AVE) dentro del movimiento #QuieroCorredor, en el que el sector empresarial de todo el país ha vuelto a reivindicar la necesaria conclusión de las obras en la infraestructura ante un Óscar Puente que no se ha atrevido a poner una fecha para la conlcusión definitiva del trazado, pero que sí que ha mantenido 2027 como año para que la conexión ferroviaria entre Almería y la frontera francesa esté en funcionamiento.

La fecha anunciada por el ministro de Transportes obliga al empresariado a ser tímidamente optimista, sobre todo si se tiene en cuenta el lento avance de las ejecuciones en buena parte del trazado -el tramos que une la Comunitat con Cataluña es uno de los menos avanzados, aunque no el que más preocupa- y a las numerosas falsas promesas incumplidas por parte de los diferentes gobiernos respecto a la fecha de finalización de las obras. Lo decía Juan Roig, uno de los principales impulsores del movimiento, antes de comenzar el acto: «Habrá un ministro al que sí que nos lo creeremos, pero de momento no ha llegado».

Y es que la visión del empresariado es muy distinta a la de la administracíón. Mientras unos ven más sombras que luces, los otros presumen de agilidad y animan a no obsesionarse con los tiempos.

Vicente Boluda, presidente de AVE, y Juan Roig reconocen que se ha producido cierto avance, sobre todo en el terreno de la concienciación tanto política como social así como en la cohesión territorial, aunque lamentan que el ritmo es muy inferior al que debería ser. «Creemos que se es más consciente en España, pero satisfechos no podemos estar en Valencia», confiesa el dueño de Mercadona.

Por su parte, Josep Vicent Boira, comisionado del Gobierno para el corredor mediterráneo, considera que el avance es positivo ya que en Bruselas «felicitan al Gobierno de España por el trabajo que se está haciendo», aunque reconoce que se podría «ir más rápido». Una versión similar a la que ofrece Puente, que hace algo de autocrítica respecto a la velocidad de ejecución de las obras pero cree que «a veces somos muy severos en el juicio contra nosotros mismos».

El ministro se excusa en que «a veces pasan cosas» y llama a no «obsesionarse» con los plazos al no querer mojarse con una fecha definitiva para la puesta en marcha de todo el corredo mediterráneo. El escaso avance en las obras del tramo entre Algeciras y Almería le impiden hacerlo. «No me puedo comprometer a fijar una fecha para que el corredor funcione desde Algeciras hasta la frontera», ha dicho el ministro.

Sin embargo, sí que vuelve a poner encima de la mesa la fecha de 2027 para viajar con alta velocidad desde Almería hasta Francia. Para que eso sea posible deben agilizarse actuaciones complicadas como el túnel pasante en la ciudad de Valencia, al que Roig se ha referido para decir que es una actución importante aunque no fundamental para que exista una conexión eficiente entre el 'cap i casal' y Barcelona, o la transformación del ancho ibérico en ancho internacional en el tramo entre Tarragona y Castellón.

Según el chequeo semestral del sector empresarial, la conexión entre la Comunitat y Cataluña únicamente tiene un 21% de la infraestructura en servicio. «Los valencianos no podemos estar satisfechos», ha sido la frase de Juan Roig para definir a la perfección la situación actual de la región en lo que a corredor mediterráneo se refiere.

En la actualidad se trabaja en la colocación del terce carril en la vía que falta en el tramo entre Castellón y Valencia y se están ejecutando las obras en el canal de acceso al futuro túnel pasante. El compromiso del ministerio es concluir todo el tramo entre las dos regiones antes de 2027. Para ello el ancho internacional entre Tarragona y Castellón debe estar ejecutado en un plazo de dos años y la ampliación del ancho de vía entre Castellón y Valencia también debería ejecutarse, aunque no hay fecha para ello.

El ministro Puente sí que se compromete a que en junio concluyan las obras en diversas infraestructuras para el transporte de mercancías, entre ellas la intermodal de la Fuente de San Luís, la conexión con el puerto de Sagunto o la variante de Almussafes, que según ha explicado Puente, permitiría eliminar el paso de trenes de Cercanías por zonas urbanas del sur de la provincia de Valencia, como Alfafar.