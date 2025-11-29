Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Imagen de varios viajeros en la Estación Joaquín Sorolla LP

Viajar un fin de semana a Madrid o Barcelona, más barato en coche que en tren

Conducir puede llegar a salir hasta un 60% más económico que utilizar el transporte ferroviario, pese al mensaje de las administraciones a favor de la movilidad sostenible

Kike Cervera

Kike Cervera

Valencia

Sábado, 29 de noviembre 2025, 00:32

Viajar un fin de semana desde Valencia a Madrid o Barcelona es, a día de hoy, una decisión económica más que ideológica. Mientras las administraciones ... impulsan un discurso claro a favor del ferrocarril y de abandonar los combustibles fósiles, los precios cuentan otra realidad muy distinta: moverse en coche continúa siendo la opción más barata incluso para un único viajero, y la diferencia se dispara cuando se comparte vehículo o se recurre a plataformas digitales como Blablacar.

