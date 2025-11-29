Viajar un fin de semana a Madrid o Barcelona, más barato en coche que en tren

Viajar un fin de semana desde Valencia a Madrid o Barcelona es, a día de hoy, una decisión económica más que ideológica. Mientras las administraciones ... impulsan un discurso claro a favor del ferrocarril y de abandonar los combustibles fósiles, los precios cuentan otra realidad muy distinta: moverse en coche continúa siendo la opción más barata incluso para un único viajero, y la diferencia se dispara cuando se comparte vehículo o se recurre a plataformas digitales como Blablacar.

Tras comparar costes reales —con datos de combustible actualizados, distancias oficiales y tarifas de tren y coche compartido para salidas los viernes entre las 16 y 21 horas y regresos los domingos en la misma franja horaria— la conclusión es contundente: el tren sigue siendo, con diferencia, la alternativa más cara.

Así las cosas, para calcular el coste del coche se han tomado los precios medios de gasolina 95 en Valencia, Madrid y Barcelona (1,527 euros el litro), un consumo estándar de 6 litros cada 100 kilómetros y las distancias oficiales: 357 km desde la capital del Turia a la de España (714 km a la ida y vuelta) y 349 km hasta la catalana (698 km en total).

Con esos datos, la ruta Valencia-Madrid supone quemar 42,84 litros en total, que equivalen a unos 65,4 euros por todo el trayecto, incluso si sólo viaja una única persona. Si se va en pareja, la factura baja a 32,7 euros por cabeza; con tres ocupantes, a 21,8 euros; y con cuatro, el coste cae a 16,3 euros por persona.

La ruta Valencia-Barcelona presenta cifras igual de favorables: recorrer los 698 kilómetros del ida y vuelta implica 41,88 litros, unos 63,9 euros en total. Viajando dos personas sale a 31,9 euros cada una; con tres, 21,3; con cuatro, apenas 16 euros por viajero.

El coche compartido

En cualquier caso, la alternativa más frecuente al coche particular es el compartido, cuya plataforma digital de referencia es Blablacar. Y, en ese sector, los precios vuelven a dejar al tren fuera de juego. Para Valencia-Madrid un viernes por la tarde, con búsqueda realizada para el mismo 28 de noviembre, figuran entre 12 y 15 conductores con tarifas entre 17 y 26 euros; para el viernes 5 de diciembre, entre 17 y 25; para el 12, entre 25 y 27; y para el 19, entre 18 y 27 euros.

Para volver el domingo, los precios son incluso más bajos: entre 14 y 26 euros el 30 de noviembre; entre 15 y 27 el lunes festivo 8 de diciembre; entre 17 y 30 el domingo 14; y entre 23 y 28 el día 21. En la práctica, un ida y vuelta cuesta entre 31 y 55 euros.

En la ruta Valencia–Barcelona ocurre lo mismo. Los precios del viernes oscilan entre 14 y 30 euros según la elección del conductor, y los del domingo entre 14 y 31 euros. En total, el viaje completo suele situarse, según el conductor que se seleccione, entre los 31 y 60 euros.

El tren, la opción más cara pese a la promoción institucional

Las diferencias se disparan cuando se comparan los precios ferroviarios. En la ruta Valencia-Madrid, para viajar un viernes por la tarde, los precios van del mínimo de 39-45 euros (Ouigo o Iryo) hasta los 65-81 euros en fechas más solicitadas. Para regresar el domingo la factura sube aún más: entre 59 y 97 euros según antelación de compra. Un fin de semana estándar, por tanto, se mueve entre 100 y 140 euros.

En la ruta Valencia–Barcelona, aunque existe un regional de 30 euros, dura más de seis horas y queda fuera de cualquier comparación realista. Los trenes «rápidos», si es que así podemos referirnos a duraciones de entre las 2:45 y las 4 horas —Euromed, Intercity, Alvia— oscilan entre 40 y 80 euros por trayecto según la antelación con que se compren, lo que coloca un ida y vuelta típico entre 80 y 120 euros.

Además, con costes promedio de 80 euros la ida y vuelta a Barcelona y 90 a Madrid y tiempos ampliamente superiores a las cuatro horas de viaje, el autobús queda fuera de toda comparación.

El bolsillo contradice el relato

Con todos los datos sobre la mesa, viajar en coche desde Valencia sigue siendo entre un 30% y un 60% más barato que hacerlo en tren cuando se viaja solo, y llega a ser hasta cuatro veces más económico con acompañantes. Blablacar iguala e incluso mejora esos precios.

Mientras se impulsa un discurso que anima a los ciudadanos a apostar por una movilidad más verde, las tarifas ferroviarias —especialmente en fines de semana— siguen siendo un freno absoluto para esa transición. Si se quiere que el tren sea la alternativa principal para viajar a Madrid o Barcelona, el reto ya no es convencer al ciudadano: es ajustar precios.