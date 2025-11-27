¿Qué es mejor: la gasolina low cost o la normal? Un estudio de la OCU responde a las dudas a las que se enfrentan los conductores a la hora de llenar el depósito de sus vehículos en las gasolineras denominadas de bajo coste

¿Por qué la gasolina low cost es más barata? ¿Es de calidad?¿Estropeará el motor de mi coche? No son pocos los interrogantes a los que se enfrentan los conductores a la hora de llenar el depósito de sus vehículos en las gasolineras denominadas de bajo coste.

Un estudio de la OCU viene a resolver agunas de estas dudas. La Organización de Consumidores y Usuarios ha realizado un análisis de hasta siete parámetros de calidad en 40 estaciones de servicio low cost.

El estudio analiza la calidad de la gasolina 95 teniendo en cuenta los parámetros de azufre, densidad, presión de vapor, evaporado, punto final de ebullición y apariencia. Para el análisis de gasóleo normal, los parámetros estudiados fueron el azufre, la densidad, el punto de inflamación, el punto de obstrucción de filtro frío, el agua, el porcentaje recuperado y la apariencia

El carburante de las gasolineras denominadas low cost cumple con los requisitos establecidos por la normativa europea y no observan diferencias significativas de calidad con respecto a los de las grandes cadenas. Para la OCU, de acuerdo con las conclusiones del estudio, las diferencias entre combustibles «son mínimas y no guardan relación con el precio».

El informe subraya que donde sí se aprecian grandes diferencias es en el precio. Así, en el el caso del gasoil normal el precio medio por litro en las estaciones de servicio analizadas varía mucho según el tipo de cadena (datos de octubre); de 1,47 euros por litro en las grandes, a 1,38 euros en las medianas, 1,34 euros en las low cost y 1,32 euros en las de hipermercados.

Así, para un repostaje de 70 litros de diésel, el ahorro medio entre acudir a una gasolinera de hipermercado (con el servicio automatizado) frente a una gran cadena es de 10,50 euros de media; y de 9,10 euros si se reposta en una gasolinera low cost, según los cálculos de OCU.

Para la gasolina 95, los ahorros son similares. El precio medio por litro en una gran cadena se situaba en los 1,53 euros, frente a 1,45 euros de una mediana, 1,43 euros de una low cost y 1,40 euros de una de hipermercado.

En este caso, el ahorro medio en gasolina entre acudir a una gasolinera de hipermercado y una gran cadena sería de 9,10 euros para un repostaje de 70 litros y de 7 euros si se visita una gasolinera low cost.

Cifras del estudio

Grandes cadenas: Campsa, Galp, Repsol, Moeve (antes Cepsa), Petronor y Shell. Precio medio: 1,53 euros (gasolina) y 1,47 (diésel).

Cadenas medianas: Agla, AN Energéticos, Avia, Meroil, Q8, Tamoil y Valcarce. Precio medio: 1,45 euros (gasolina) y 1,38 (diésel).

Gasolineras low cost: Ballenoil, Easygas, Gasexpress, Plenergy, Petromiralles, Petronieves y Petroprix. Precio medio: 1,43 euros (gasolina) y 1,34 (diésel).

Súper/hipermercados: Alcampo, BonÀrea, Bonpreu, Carrefour y Eroski. Precio medio: 1,40 euros (gasolina) y 1,32 (diésel).

