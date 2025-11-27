El nuevo precio de la gasolina y el diésel desde el 27 de noviembre El precio de los carburantes encadena su cuarta semana de subidas

Andoni Torres y Europa Press Valencia Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:04

Malas noticias para los consumidores. El precio de los carburantes ha encadenado su cuarta semana de subidas, consolidando así al diésel en máximos desde marzo, mientras que la gasolina no era tan cara desde finales de julio.

El precio medio del litro de gasolina ha registrado una subida del 0,27% respecto a la pasada semana, para avanzar hasta los 1,489 euros. Con estas últimas subidas, en lo que va de 2025 la gasolina registra un abaratamiento del 2,3% respecto al cierre del año anterior, mientras que el diésel ya es un 0,9% más caro con respecto al precio en que despidió 2024.

El precio medio del litro de diésel se ha situado en los 1,456 euros, tras encarecerse esta semana un 0,9%, según datos del Boletín Petrolero de la UE. Así, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de unos 80 euros, casi dos euros más que en las mismas fechas del año pasado, cuando ascendía a unos 78,1 euros.

Ambos carburantes continúan lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El precio de los carburantes depende de múltiples factores, como su cotización específica (independiente de la del petróleo), la evolución del crudo, los impuestos, el coste de la materia prima y de la logística y los márgenes brutos.

Además, la evolución en la cotización del crudo no se traslada directamente a los precios de los carburantes, sino que lo hace con un decalaje temporal.

Cómo buscar las gasolineras más baratas

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico permite buscar y comparar el precio de los carburantes de las gasolineras y los puntos de recarga eléctricos en toda la geografía nacional a través del Geoportal de Hidrocarburos, que puede consultarse en la web: https://geoportalgasolineras.es/geoportal-instalaciones/Inicio

La información se actualiza cada cinco minutos de manera automática con los datos enviados por parte de los sujetos obligados.

El geoportal también ofrece información de los descuentos en vigor que ofrecen las gasolineras, comercios como Carrefour, LIDL, Ikea o El Corte Inglés, y las entidades bancarias a través de sus tarjetas de crédito o débito.

También ofrece acceso a geoportales de países como Portugal, Francia, Italia o Reino Unido.

