Turistas pasean por el centro de Valencia. LP

Valencia se olvida de la temporada baja: ningún hotel cierra entre octubre y marzo

La capital marca el camino hacia la desestacionalización turística al mantener toda su planta hotelera disponible para la campaña de otoño-invierno

Javier Gascó

Javier Gascó

Valencia

Martes, 2 de diciembre 2025, 02:14

Valencia ya no es un destino de sol y playa. Si el último estudio elaborado por la consultora LLYC sobre la influencia de la inteligencia ... artificial en la elección de destinos ya mostraba un cambio de tendencia entre los viajeros que se decantaban por la capital valenciana, la apuesta del sector hotelero por mantener abiertas todas sus plazas en la ciudad durante los meses de temporada baja confirma ese nuevo escenario. La oferta cultural y patrimonial del 'cap i casal' han reconvertido a Valencia en un destino de 365 días y no solo de época veraniega, lo que los hoteleros quieren aprovechar para alcanzar la deseada desestacionalización turística.

