Un turista en Valencia, en mayo de 2025. JL Bort.

El turismo desestacionalizado riega los hoteles valencianos con casi 900.000 viajeros en octubre

El calor, la masificación y los precios provocan que cada vez más personas guarden parte de sus vacaciones para después del verano y dejan cifras récord en la Comunitat

Pau Alemany

Pau Alemany

Valencia

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:06

Conseguir que haya turistas más allá del verano es el objetivo que tiene marcado entre ceja y ceja el sector hotelero de la Comunitat. Tras ... la siempre robusta campaña de los meses de junio, julio y agosto, donde la región registra los picos más altos de visitantes que se alojan en alguno de los establecimientos, el foco está ahora puesto en extender el crecimiento a los meses de menor afluencia. O lo que es lo mismo, desestacionalizar el turismo. Y de momento va en la buena senda. Tanto el mes de septiembre como el mes de octubre han batido el récord de visitantes, así que cada vez son más los que acuden a uno de los alojamientos repartidos por la región.

